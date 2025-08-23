Suscribete a
El Pentágono fulmina al general de la agencia de inteligencia que contradijo a Trump sobre los bombardeos a Irán

Poco después de aquel ataque, se filtró el análisis que hizo su departamento en el que se apuntaba que los bombardeos solo conseguirían retrasar en unos meses el programa nuclear iraní

Jeffrey Kruse, general que dirigía hasta ahora la Agencia de Inteligencia de Defensa
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

La última purga polémica en el Pentágono tiene que ver con un informe que llevó la contraria a Donald Trump: el Departamento de Defensa de EE.UU. ha despedido a Jeffrey Kruse, el general que dirigía hasta ahora la Agencia de Inteligencia de ... Defensa, un organismo que elaboró un análisis preliminar de inteligencia que se desviaba de las insistencias de Trump de que una operación militar de EE.UU. había «destrozado completamente» el programa nuclear de Irán.

