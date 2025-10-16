Trump amenaza ahora a Hamás: «Si siguen asesinando gente en Gaza, les mataremos a ellos»

Donald Trumpha elevado este jueves las amenazas contra Hamás en medio de la violencia que la organización terrorista palestina ha desatado en Gaza para retomar el control de la Franja tras el repliegue parcial del Ejército de Israel.

«Si Hamás sigue asesinando ... gente en Gaza, que no era parte del acuerdo, no tendremos otra elección que entrar y matarles a ellos», ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social.

Es la segunda vez en menos de dos días que el multimillonario neoyorquino amenaza con intervenir contra Hamás en Gaza. El martes aseguró que la organización palestina se había comprometido a desarmarse como parte del acuerdo que Trump medió entre ellos e Israel para parar la guerra y liberar a los rehenes.

Noticia Relacionada Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro David Alandete La Casa Blanca permite a la agencia realizar acciones letales en Venezuela y el Caribe, mientras aumenta la presencia militar estadounidense en la región y se agrava la tensión con Caracas tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

«Y si no se desarman, nosotros los desarmaremos», amenazó el presidente. «Y ocurrirá con rapidez y, quizá, con violencia», agregó.

Violencia en la Franja

Esas declaraciones ocurrían a la vez que había indicaciones sobre la fragilidad de mantener la paz en la Franja. En cuanto el Ejército israelí empezó a replegarse el pasado fin de semana, Hamás se apresuró a tomar el control de las calles de Gaza. El domingo, sus operativos acabaron con decenas de rivales del clan Dughmush.

Desde entonces, la violencia solo se ha intensificado en la Franja. Esta semana se han visto ejecuciones sumarias por parte de terroristas de Hamás contra gazatíes acusados de colaborar con Israel.

Hace dos días, Trump pareció restar importancia a esos enfrentamientos. «Al principio, necesitaban quitar de en medio a un par de bandas, bandas muy malas, y mataron a un cierto número de sus miembros», dijo sobre esa violencia inicial. «Y, francamente, a mí eso no me preocupó mucho».

Trump parece haber cambiado de opinión sobre una violencia en Gaza que puede amenazar la supervivencia de su acuerdo y que pone en duda, sobre todo, las posibilidades de llevar a cabo la segunda fase de su plan, la más compleja: el desarme y el desmantelamiento de Hamás, una transición política hacia un Gobierno liderado por tecnócratas palestinos con supervisión de países árabes y de EE.UU., el establecimiento de una fuerza de seguridad de estabilización…

En la víspera de esta última amenaza, la Casa Blanca aseguraba que Hamás estaba cumpliendo los acuerdos y empezaba a vislumbrar los primeros detalles para esa segunda fase. Este jueves, Trump ya dejaba claras sus dudas y pasaba a la amenaza.