BBVA fracasa en su opa al Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Trump amenaza ahora a Hamás: «Si siguen asesinando gente en Gaza, les mataremos a ellos»

El presidente de Estados Unidos argumenta que ese comportamiento no formaba parte del acuerdo de paz

Trump acuerda reunirse con Putin en Budapest tras hablar más de dos horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo EFE
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trumpha elevado este jueves las amenazas contra Hamás en medio de la violencia que la organización terrorista palestina ha desatado en Gaza para retomar el control de la Franja tras el repliegue parcial del Ejército de Israel.

«Si Hamás sigue asesinando ... gente en Gaza, que no era parte del acuerdo, no tendremos otra elección que entrar y matarles a ellos», ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social.

