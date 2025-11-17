Suscribete a
Trump dice que hablará con Maduro «en algún momento» en mitad de las crecientes tensiones en el Caribe

El presidente de Estados Unidos ha confirmado en el Despacho Oval que mantendrá conversaciones con el dictador chavista

Donald Trump, en el Despacho Oval.
Donald Trump, en el Despacho Oval. AFP

El presidente Donald Trump dijo el lunes que hablará en algún momento con el dictador chavista Nicolás Maduro aunque no descartó enviar tropas estadounidenses a la nación latinoamericana.

Los comentarios de Trump se produjeron en un momento en que el enorme despliegue militar estadounidense ... frente a las costas de Venezuela aviva las tensiones, y Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de drogas «terrorista».

