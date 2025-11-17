Trump dice que hablará con Maduro «en algún momento» en mitad de las crecientes tensiones en el Caribe

El presidente Donald Trump dijo el lunes que hablará en algún momento con el dictador chavista Nicolás Maduro aunque no descartó enviar tropas estadounidenses a la nación latinoamericana.

Los comentarios de Trump se produjeron en un momento en que el enorme despliegue militar estadounidense ... frente a las costas de Venezuela aviva las tensiones, y Washington acusa a Maduro de liderar un cártel de drogas «terrorista».

Noticia Relacionada Estados Unidos activa la vía antiterrorista contra Maduro en plena escalada militar en el Caribe David Alandete Washington prepara la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera mientras despliega el portaviones USS Gerald R. Ford y estudia opciones de acción en Venezuela «En algún momento hablaré con él», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval, y añadió que Maduro «no ha sido bueno con Estados Unidos». Cuando se le preguntó si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: «No, no lo descarto, no descarto nada». «Tenemos que ocuparnos de Venezuela», añadió. «Han echado a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión