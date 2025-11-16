Suscribete a
Tres muertos en un ataque de EE.UU. contra una lancha de supuestos traficantes de droga en el Pacífico

El «ataque cinético letal» se produjo el 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra una embarcación de «una organización clasificada como terrorista»

Ofensiva de EE.UU. contra narcolanchas: 43 muertos, diez ataques y, por primera vez, de noche

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una imagen de archivo.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una imagen de archivo. Reuters / Geoff Burke-Imagn Images

EP

Tres personas han muerto en un ataque de las fuerzas militares estadounidenses en aguas internacionales del océano Pacífico en una nueva operación contra las lanchas que supuestamente trasladan droga hacia Estados Unidos, según ha informado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en ... un comunicado.

