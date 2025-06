Trump dice que «un cambio de régimen en Irán es posible»

Donald Trump insinúa ahora, con más claridad que en ocasiones anteriores, que un cambio de régimen en Irán es una posibilidad real.

Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, el presidente aseguró que «llevo más de veinte años diciendo que Irán ... no puede tener un arma nuclear» y añadió que, a diferencia de otras potencias, «ellos la usarían».

Trump insistió en que no busca una guerra, pero planteó un dilema que, según él, solo tiene una salida: «Tal vez no tengamos que pelear, pero si es una elección entre luchar o dejar que Irán tenga un arma nuclear, haremos lo que tengamos que hacer».

Rechazó de pleno la propuesta de alto el fuego que impulsa el presidente francés, Emmanuel Macron: «Macron quiere un alto el fuego. No. No. No. Yo quiero una victoria total — y la victoria total es que Irán no tenga armas nucleares».

Dijo además que Irán «estuvo muy cerca» de lograr la bomba y que su equipo había preparado un acuerdo que Teherán rechazó: «Deberían haber hecho un acuerdo. Yo tenía un gran acuerdo para ellos». Según Trump, ahora las autoridades iraníes quieren sentarse a negociar: «Quieren reunirse. Es un poco tarde. Y quieren venir a la Casa Blanca».

Cuando se le preguntó directamente si cree que el régimen iraní podría caer, Trump no dudó: «Claro, cualquier cosa podría pasar».