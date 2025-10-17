Suscribete a
Un nuevo ataque militar de EE.UU. a una narcolancha en el Caribe deja por primera vez supervivientes

Donald Trump ha declarado la guerra contra el narcotráfico y baraja autorizar una incursión en Venezuela

Imágenes de otro ataque a una narcolancha publicada el martes por Donald Trump
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El Ejército de EE.UU. ha ejecutado este jueves un nuevo ataque en el Caribe contra una embarcación sospechosa de transportar droga y, por primera vez en esta campaña contra los narcos en las inmediaciones de Venezuela, se cree que hay supervivientes.

Así lo ... ha asegurado una fuente oficial a Reuters, que añadió que no hay certezas de que la operación militar buscaba que hubiera supervivientes. Hasta ahora, se cree que han muerto al menos 27 de los tripulantes en la media docena de ataques que el Ejército ha perpetrado contra los narcos en aguas internacionales y cuya legalidad ha sido cuestionada por algunos en EE.UU.

