EE.UU. difunde el vídeo del ataque a un presunto narcosubmarino que dejó dos muertos en el Caribe

La operación se llevó a cabo el pasado viernes, aunque las imágenes no han trascendido hasta ahora. Los dos supervivientes serán repatriados a Ecuador y Colombia

Fue el presidente Trump el que anunció el ataque durante una comparecencia ante los medios

El submarino atacado en el Caribe
El submarino atacado en el Caribe

Estados Unidos tiene previsto repatriar a un ecuatoriano y un colombiano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe que presuntamente transportaba droga, en el que murieron dos tripulantes, dijo el sábado el presidente Donald Trump.

Desde agosto Washington desplegó buques y ... aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña militar para frenar, dice el gobierno, el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

