Al menos tres heridos en el incendio de un edificio de seis plantas en Nueva York

Se trata de dos residentes y un bombero que se encuentran en estado leve; las llamas se han desatado en torno a las 08.20 horas, hora local

Los bomberos trabajan en el edificio que ha ardido este martes.
Los bomberos trabajan en el edificio que ha ardido este martes. EFE/ Departamento de Bomberos de Nueva York

Al menos tres personas están heridas tras desatarse un incendio en un edificio de seis pisos en Manhattan, Nueva York. Según ha indicado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), se trata de dos residentes y un bomberos, que han sido trasladados al ... hospital, aunque se encuentran en estado leve.

