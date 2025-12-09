Al menos tres heridos en el incendio de un edificio de seis plantas en Nueva York

Al menos tres personas están heridas tras desatarse un incendio en un edificio de seis pisos en Manhattan, Nueva York. Según ha indicado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), se trata de dos residentes y un bomberos, que han sido trasladados al ... hospital, aunque se encuentran en estado leve.

El fuego, actualmente de nivel de alarma 4, comenzó en torno a las 08.20 horas, hora local, en la última de las plantas, informa la CBS. En el lugar trabajan más de 140 bomberos y personal sanitario.

En la zona puede verse una densa columna de humo. Según indican medios internacionales, se ha derrumbado parte del techo de la última de las plantas. Así, los bomberos han expresado que tienen «una zona de derrumbe preparada», tanto en la calle como en el interior de los apartamentos.

El Departamento de Salud de Nueva York ha pedido a los viandantes y residentes evitar exponerse al humo no acercándose a la zona o cerrando las ventanas si se encuentran en el interior de un edificio. También han pedido reducir las actividades al aire libre.

