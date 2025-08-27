Tragedia en una boda turca: muere el novio por los disparos de celebración de un familiar

Un joven ha muerto a causa de las heridas sufridas tras ser alcanzado por disparos de celebración después de su propia boda en el norte de Turquía, según han informado los medios locales este miércoles.

Mientras los recién casados eran escoltados a su casa tras la ceremonia, el novio, de 23 años, identificado como Ali K., resultó herido por disparos, presuntamente a manos de un familiar de su esposa, según ha informado AFP y medios locales.

La mujer, de 47 años, fue detenida por las fuerzas de seguridad. Además, las autoridades encontraron dos pistolas sin licencia en su jardín, según la misma fuente. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre el incidente.

Los disparos de celebración son habituales en las bodas de la región del Mar Negro, en el norte de Turquía. La semana pasada, otro hombre murió y otros dos resultaron heridos por este tipo de tiros antes de otra ceremonia en la provincia nororiental de Trabzon.

La boda fue cancelada, y dos personas, una de ellas un agente de Policía, fueron detenidas en relación con el incidente, según informaron los medios de comunicación locales.

Más temas:

Bodas

sucesos

Muerte

Turquia