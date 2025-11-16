Suscribete a
ABC Premium

Ecuador vota si quiere una nueva Constitución y bases militares extranjeras

De ganar el 'sí' en el referéndum que se celebra este domingo, EE.UU. tendría acceso a un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico

El Gobierno ecuatoriano denuncia el intento de asesinato de Noboa

Manifestación a favor del 'sí' al referéndum de este domingo tras el cierre de campaña del oficialismo en Guayaquil
Manifestación a favor del 'sí' al referéndum de este domingo tras el cierre de campaña del oficialismo en Guayaquil efe
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La decisión que tomen hoy los ecuatorianos, en un referéndum convocado por el presidente, Daniel Noboa, tiene expectante a la región. Una de las cuatro preguntas planteadas se refiere al retorno de bases militares extranjeras al país. De ser aprobada, implicaría un movimiento en la ... geopolítica suramericana al tratarse de un punto estratégico en la Costa del Pacífico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app