ÁFP

El Gobierno ecuatoriano denuncia el intento de asesinato de Noboa

El presidente resultó ileso de un presunto ataque a balazos y piedras mientras de desplazaba en su vehículo

El presidente Daniel Noboa junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros
El presidente Daniel Noboa junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros AFP

AFP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso de un ataque presuntamente a balazos y piedras contra el vehículo en el que viajaba el martes, en medio de protestas indígenas en rechazo a su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía.

« ... Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente«, dijo la ministra Inés Manzano a la prensa en el interior del país y aseguró que el mandatario salió sano y salvo.

