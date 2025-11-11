Suscribete a
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

Magdeburgo cancela su mercado navideño ante el temor a atentados como el del año pasado

El ayuntamiento justifica que el concepto de seguridad presentado no garantiza al 100% la protección de los ciudadanos y los profesionales

La Justicia alemana autoriza las deportaciones de refugiados a Siria: «Ya no están amenazados»

El mercado navideño de Magdeburgo permanece cerrado tras el atentado del año pasado donde murieron seis personas y cientos resultaron heridas AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Una noticia falsa apareció en las redes sociales alemanas la semana pasada, anunciando que este año, por motivos de seguridad, no abrirían los mercados de Adviento, los populares mercados navideños que animan las ciudades durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad. El susto ... fue viral y hubo de ser sistemáticamente desmentido por ayuntamientos y autoridades varias, para tranquilidad de una población que dejó constancia, también en las redes sociales, de su frustración y tristeza por el falso anuncio.

