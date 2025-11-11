Suscribete a
ABC Premium
Sorteo
Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

EDITORIAL

Magdeburgo: señal de una derrota

La suspensión de ese mercadillo de Navidad, que corre el riesgo de viralizarse por toda Alemania, significa conceder una victoria al terrorista que el año pasado causó allí una masacre

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que este año no se vaya a celebrar el tradicional mercadillo de Navidad de la ciudad alemana de Magdeburgo –en el que el año pasado un yihadista atropelló a la multitud y asesinó a seis personas– supone una derrota del mundo libre que no ... debemos asumir a la ligera. La empresa organizadora del mercadillo ha recibido una carta de la administración estatal en la que comunica que las medidas de seguridad que había planeado no eran suficientes y exigían unos requerimientos que la entidad asegura no poder cumplir. Esto ha llevado a la suspensión del simbólico evento. El hecho de que una empresa no pueda asumir un despliegue de seguridad suficiente y las fuerzas del Estado no se hagan cargo esconde una verdad desagradable. Se trata de la desasosegante realidad de asistir a cómo el terrorismo consigue su propósito principal, que es el de amedrentar y coartar la vida de sus víctimas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app