Suscribete a
ABC Premium

El Supremo de EE.UU. decidirá de urgencia sobre los aranceles de Trump, declarados ilegales por un tribunal inferior

El caso podría redefinir los límites del poder presidencial en materia comercial y afectar negociaciones internacionales clave impulsadas por la Casa Blanca

La Casa Blanca insiste en que Trump no escribió ni firmó la carta obscena a Epstein

Imagen de archivo
Imagen de archivo REUTERS
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha aceptado un caso que decidirá sobre el mantenimiento de la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump a países de todo el mundo una de las piezas centrales de su política desde su regreso a la ... Casa Blanca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app