El Supremo de EE.UU. decidirá de urgencia sobre los aranceles de Trump, declarados ilegales por un tribunal inferior

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha aceptado un caso que decidirá sobre el mantenimiento de la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump a países de todo el mundo una de las piezas centrales de su política desde su regreso a la ... Casa Blanca.

Un tribunal de apelaciones estableció el mes pasado que Trump invocó de forma ilegal la Ley Poderes Económicos para Emergencias internacionales en dos de sus principales batallas comerciales: los llamados 'aranceles recíprocos' por los que impuso aranceles abultados a países de todo el mundo el pasado 2 de abril, en lo que él llamó el 'Día de la LIberación'; y los que impuso por otro lado a Canadá, México y China relacionados con la entrada en el país de drogas y de inmigrantes indocumentados.

En esencia, aquel tribunal defendía que la Constitución impone que la competencia para imponer aranceles corresponde al Congreso y que las justificaciones de Trump no encajan en el tenor de aquella ley. Es algo de lo que ya advirtieron los demócratas -y algunos republicanos- cuando el presidente de EE.UU. anunció las tasas.

El Supremo quiere ventilar este caso de urgencia, en un momento en el que muchos de los acuerdos comerciales alcanzadas por la Administración Trump con otros países están por desarrollarse o materializarse, o en proceso de revisión.

La Casa Blanca pide a los magistrados que actúen de forma expedita

Los asesores legales de la Casa Blanca exigieron en un escrito a los magistrados del alto tribunal que actúen de forma expedita, ante el impacto que la decisión puede tener en la economía de la primera potencia mundial.

«La decisión coloca un velo de incertidumbre sobre negociaciones internacionales sobre tarifas en las que el presidente se ha volcado en los últimos cinco meses, lo que pone en peligro tanto acuerdos-marco ya negociados como las negociaciones que están en marcha», aseguró el asesor legal principal de la Casa Blanca, John Sauer, en un escrito de la semana pasada al Supremo.

De momento, al igual que ha hizo el tribunal de apelación, los aranceles se mantienen en pie mientras el caso se ventila en el Supremo. Entre otros, el 15% a las importaciones europeas negociado en verano entre Trump y las autoridades de la Unión Europea.

Para acelerar el caso, los magistrados del Supremo han pedido a las partes que envíen sus escritos de razonamiento con plazo de 19 de septiembre, y tratarán el caso en cuanto empiece su sesión de otoño, a comienzos de noviembre.

La decisión del Supremo al respecto será una nueva ocasión en la que el alto tribunal deberá acotar o expandir los poderes presidenciales, dentro de una ambición de Trump por ampliar los poderes ejecutivos de la presidencia