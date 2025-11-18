Suscribete a
Sheikh Hasina, la fugada ex primera ministra bangladesí condenada a muerte

Los estudiantes y organismos internacionales condenaron su deriva autoritaria

Quien fuera primera ministra de Bangladés hasta su precipitada salida en julio del año pasado, Sheikh Hasina, ha sido condenada este lunes a muerte por comandar crímenes contra la humanidad en el baño de sangre perpetrado en las revueltas estudiantiles que exigían su ... salida del poder tras más de 1.400 muertos y decenas de miles de detenidos.

