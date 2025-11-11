Suscribete a
Sarkozy afrontará en libertad el rosario judicial que tiene pendiente

El expresidente francés sale de prisión tras 20 días pese a tener una condena a cinco años

El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de la cárcel bajo medidas de control judicial

Sarkozy habla con la prensa tras conocer la sentencia a cinco años de prisión, junto a sus abogados y su mujer, Carla Bruni
Sarkozy habla con la prensa tras conocer la sentencia a cinco años de prisión, junto a sus abogados y su mujer, Carla Bruni AFP
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Nicolas Sarkozy, expresidente de la República, podrá continuar en libertad los procesos judiciales que lo tienen 'encadenado': pero la telaraña de esos escándalos, juzgados y por juzgar, es una cadena personal, familiar y política para las derechas francesas.

El Tribunal de Apelación de París ... aceptó a última hora de la mañana de ayer la puesta en libertad provisional de Sarkozy, que había ingresado en la prisión parisina de La Santé hace veinte días, con una condena firme a cinco años de cárcel por el delito de asociación de malhechores, entre 2007 y 2012, aceptando que Muamar el Gadafi, el tirano libio, financiase parte de su campaña electoral de 2007.

