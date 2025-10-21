El expresidente Sarkozy recurre y aspira a recuperar la libertad en dos o tres meses

Presentando varios recursos suspensivos, los abogados de Nicolas Sarkozy esperan conseguir su libertad condicional en dos o tres meses, convencidos de que el expresidente podrá continuar desde su celda sus trabajos por cuenta de sus más firmes e influyentes apoyos: un número importante de ... grandes empresas multinacionales.

Hace muchos años que Sarkozy dirige su propio gabinete de abogados, especializado en asesorar a grandes empresas, propiedad de millonarios como Arnaud Lagardére y Vincent Bolloré, accionistas mayoritarios de grupos multimedia que apoyan sistemáticamente al expresidente.

Su mujer, Carla Bruni fue integrada hace tiempo en varios de los consejos de administración de esas grandes empresas próximas a su esposo, cuyo gabinete ofrece servicios de diversa índole –remunerados en millones de euros–: «consejo» ante grandes maniobras u operaciones internacionales; actuar de «intermediario» para facilitar acuerdos entre empresas en Europa, Rusia y varios países árabes.

Los contactos personales de un expresidente de la República fueron determinantes para ofrecer «servicios» y «trabajos» a grandes empresas. Esas tareas fueron capitales para el crecimiento de su gabinete, pero también levantaron sospechas, a la luz de las millonarias comisiones cobradas por prestaciones mal establecidas.

La celebración de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar permitió a Sarkozy cobrar millonarias comisiones por sus consejos, aunque estuvieron sujetas a sospechas.

Varios contratos millonarios entre empresas francesas y europeas en la Rusia de Putin también plantearon dudas sobre el papel jugado por el expresidente, que utilizó «amistades» de su época de jefe de Estado capaz de dialogar con el líder ruso.

Asesoramiento sin límites

Sin duda, la celda de una prisión no es el despacho ideal para continuar esas actividades de asesoramiento empresarial. Sin embargo, un teléfono puede ser suficiente para dar consejos o anunciar decisiones.

Siendo Carla Bruni miembro del consejo de administración de varias empresas que utilizan los servicios de su esposo, la relación íntima –dolorosa, sin duda– también puede ser compatible con la continuación, a otro ritmo, de una vida «laboral» de muy altos vuelos.

Los abogados del expresidente, por su parte, dicen estar convencidos de que Sarkozy podrá beneficiarse de una liberación provisional anticipada, en cuestión de semanas o pocos meses. El gran escándalo de su encarcelamiento quizá sea perjudicial para algunos negocios. Pero el apoyo de empresarios, al entrar en prisión, confirma que Sarkozy tiene mucho futuro como intermediario y consejero de los más altos círculos internacionales.