Francia

El expresidente Sarkozy recurre y aspira a recuperar la libertad en dos o tres meses

A través de su esposa, Carla Bruni, podrá seguir con sus negocios multimillonarios desde prisión

Sarkozy entra en prisión, recibido por otros reclusos a gritos: «¡Estás en tu casa!»

Una celda de la prisión La Santé, donde Sarkozy cumlple condena
Una celda de la prisión La Santé, donde Sarkozy cumlple condena
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Presentando varios recursos suspensivos, los abogados de Nicolas Sarkozy esperan conseguir su libertad condicional en dos o tres meses, convencidos de que el expresidente podrá continuar desde su celda sus trabajos por cuenta de sus más firmes e influyentes apoyos: un número importante de ... grandes empresas multinacionales.

