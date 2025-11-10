Suscribete a
El Tribunal de París acepta excarcelar al expresidente francés Nicolas Sarkozy bajo medidas de control judicial

El exmandatario ha cumplido 20 días en prisión después de ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores

Sarkozy recurre y aspira a recuperar la libertad en dos o tres meses

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy
El expresidente francés, Nicolas Sarkozy AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

El Tribunal de Apelación de París aceptó a última hora de la mañana del lunes la liberación provisional de Nicolas Sarkozy, expresidente de la República, que fue ingresado en la prisión parisina de La Santé hace veinte días, condenado a cinco años de ... prisión, firme, por el delito de «asociación de malhechores», entre 2007 y 2012, aceptando que Muamar el Gadafi, el tirano libio, financiase parte de su campaña electoral del 2007…

