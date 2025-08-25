Rusia incluye el Bachillerato Internacional en su lista de «organizaciones indeseables»

Imagen de archivo, La gente camina por las calles de Moscú con motivo del Día de la Bandera Nacional de Rusia y logo del Bachillerato Internacional

La Fiscalía de Rusia ha declarado este lunes «indeseable» a la organización suiza Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), fundada hace ya cinco décadas y que se erige como líder en educación internacional.

Las autoridades rusas consideran que esta organización busca «ajustar a los jóvenes rusos a los moldes occidentes» y difundir una educación que «impone su propia visión sobre procesos históricos, tergiversando hechos universalmente conocidos», según informa Europa Press.

Así, asegura que este sistema sirve para «hacer propaganda contra Rusia e incitar la discordia interétnica», según un comunicado difundido por la propia Fiscalía.

En este sentido, la entidad ha acusado a la ONG de «hacer llamamientos al aislamiento internacional de Rusia», así como «difundir materiales que desacreditan al Ejército ruso» y «divulgar valores no tradicionales que se basan en la ideología de asociaciones extremistas».

Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información. Ciudadanos rusos, personas jurídicas rusas y apátridas que residen en Rusia con carácter permanente tienen prohibido participar en las actividades de estas organizaciones, tal y como establece la legislación rusa.