Rusia incluye el Bachillerato Internacional en su lista de «organizaciones indeseables»

Las autoridades rusas consideran que esta organización busca «ajustar a los jóvenes rusos a los moldes occidentes»

Rusia y Ucrania intercambian un total de 292 prisioneros de guerra

Imagen de archivo, La gente camina por las calles de Moscú con motivo del Día de la Bandera Nacional de Rusia y logo del Bachillerato Internacional
Imagen de archivo, La gente camina por las calles de Moscú con motivo del Día de la Bandera Nacional de Rusia y logo del Bachillerato Internacional efe

La Fiscalía de Rusia ha declarado este lunes «indeseable» a la organización suiza Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), fundada hace ya cinco décadas y que se erige como líder en educación internacional.

Las autoridades rusas consideran que esta organización busca «ajustar a los jóvenes rusos a los moldes occidentes» y difundir una educación que «impone su propia visión sobre procesos históricos, tergiversando hechos universalmente conocidos», según informa Europa Press.

Así, asegura que este sistema sirve para «hacer propaganda contra Rusia e incitar la discordia interétnica», según un comunicado difundido por la propia Fiscalía.

En este sentido, la entidad ha acusado a la ONG de «hacer llamamientos al aislamiento internacional de Rusia», así como «difundir materiales que desacreditan al Ejército ruso» y «divulgar valores no tradicionales que se basan en la ideología de asociaciones extremistas».

Una entidad declarada indeseable pierde el derecho de crear estructuras y personas jurídicas en Rusia, ejecutar proyectos y difundir información. Ciudadanos rusos, personas jurídicas rusas y apátridas que residen en Rusia con carácter permanente tienen prohibido participar en las actividades de estas organizaciones, tal y como establece la legislación rusa.

