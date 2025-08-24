Rusia y Ucrania intercambian un total de 292 prisioneros de guerra

Moscú y Kiev han hecho efectiva este domingo la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra entregados por el Kremlin a cambio de otros tantos militares rusos.

«El 24 de agosto, 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados», ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Los militares rusos «recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa» del Kremlin. Estos soldados se encuentran ya en territorio de Bielorrusia y reciben «la atención psicológica y médica necesaria».

Además, ocho «ciudadanos rusos residentes en la región de Kursk» y que habían sido «ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev» han regresado y volverán a sus casas.

Estos ciudadanos rusos fueron presuntamente apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.

Moscú ha mencionado la colaboración de Emiratos Árabes Unidos a través de su mediación «humanitaria» para facilitar el regreso de los militares rusos capturados por las fuerzas ucranianas.

Kiev ha confirmado más tarde el intercambio a través de un mensaje publicado en Telegram por el presidente, Volodímir Zelenski. «Los intercambios continúan», ha destacado antes de agradecer también la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski ha explicado que se trata de militares de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de fronteras y civiles, «la mayoría de ellos en cautividad desde 2022». Además, ha sido liberado el periodista Dimitro Jiliuk, «secuestrado en la región de Kiev» en marzo de 2022 de hace tres años.