Rusia amenaza con desfilar otra vez sobre Berlín

La crueldad de las tropas rusas al mando del general Zhukov, durante la toma de Berlín, sigue viva en los recuerdos familiares de la capital alemana. Asesinatos indiscriminados, robos y saqueos por doquier, violaciones sistemáticas de ancianas, mujeres y niñas... pertenecen al abanico de imágenes que en 1945 quedó gravado a sangre y fuego en los recuerdos de los supervivientes y en sus descendientes. Por eso la amenaza de un nuevo desfile del Ejército Rojo sobre Berlín toca determinadas fibras sensibles con efectos sociales perceptibles. Y esa es precisamente la amenaza que Moscú lanza a Alemania como reacción al posicionamiento del gobierno de Olaf Scholz sobre Ucrania, alimentada por la llegada al Ministerio de Defensa del enérgico Boris Pistorius.

La aparición del nuevo ministro en la cadena pública de televisión ZDF, la semana, ha sido seguida de cerca por las autoridades rusas. Pistorius no utiliza el lenguaje moderado y ambiguo del que se sirvió Scholz durante el primer año de guerra y afirma expresamente, cuando se le pregunta por líneas rojas, que considera aceptables posibles ataques limitados de Ucrania en territorio ruso, en la lucha contra la invasión.

Es «completamente normal» en un conflicto militar de este tipo «que la persona atacada también se desplace hacia territorio enemigo, por ejemplo para bloquear las rutas de suministro», «mientras no se ataquen ciudades, civiles, o áreas civiles, habrá que aceptar eso, no con gusto, pero es parte de ello».

La respuesta de Moscú no se ha hecho esperar y apunta a esa fibra sensible de la memoria. El expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso, Dimitri Medvedev, ha escrito en Twitter que «El ministro de Defensa alemán, sin pensarlo realmente, pregonó algo sobre operaciones militares en nuestro territorio. Ciertamente envidia la gloria de los señores de la guerra del Tercer Reich». Y después ha proferido la amenaza: «Bueno, en realidad tiene un presagio histórico para recordar. El alemán que quiera atacar a Rusia debe estar listo para nuestro desfile en Berlín». «Las palabras de Pistorius causaron indignación en la Duma estatal», ha dicho por su parte el vicepresidente del parlamento ruso, Mikhail Sheremet, para quien las declaraciones del ministro de Defensa alemán sobre los ataques a Rusia son «una manifestación del fascismo». «Estoy seguro de que no deberíamos dejar esto sin respuesta«, ha sugerido, y ha solicitado que se inicie un proceso penal contra Pistorius.

Las relaciones entre Rusia y Alemania, al margen del a propaganda, no pueden ser más tensas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el sábado la expulsión de «más de una veintena» de diplomáticos alemanes como «medida de represalia» por una supuesta decisión similar tomada anteriormente por Berlín. «Las autoridades alemanas tomaron la decisión de llevar a cabo una nueva expulsión masiva de diplomáticos rusos. Condenamos enérgicamente estas acciones de Berlín, que continúa destruyendo de manera demostrativa las relaciones ruso-alemanas, incluidas las diplomáticas», dijo el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Según la diplomacia rusa, «la parte alemana, a pesar de sus reiteradas declaraciones de que no deseaba hacer pública esta situación, las violó al informar a los representantes de los medios, que se utilizan regularmente para preparar 'filtraciones controladas' y campañas de desinformación». Estas declaraciones se referían a la revista alemana Focus, que informó a finales de marzo que la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, y la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, estaban pensando expulsar a más de 30 diplomáticos rusos a los que acusarían de espionaje. Las fuerzas de seguridad alemanas han afirmado reiteradamente que los diplomáticos rusos utilizan su inmunidad diplomática para reclutar ilegalmente a informantes alemanes de la política, los negocios, la ciencia y el ejército para operaciones de sabotaje o desinformación. Moscú ha anunciado una «reacción simétrica» a «las acciones hostiles de Berlín» y ha decretado una considerable limityación al número de diplomáticos alemanes acreditados, decisión que ya adelantó el pasado 5 de abril al embajador alemán en Rusia, Géza Andreas von Geyr.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, acusa a la parte alemana de haber filtrado la expulsión de los diplomáticos por adelantado, aunque había garantías de que el asunto se manejaría discretamente. Un avión del gobierno ruso Ilyushin Il 96-300 voló de Moscú a Berlín con un permiso especial, aunque el tráfico aéreo entre la UE y Rusia está cerrado debido a las sanciones, y posiblemente los diplomáticos rusos volaron a bordo. Berlin se limita a responder que ha «tomado nota» de las declaraciones de Zakharova. En abril del año pasado, Rusia declaró a 40 diplomáticos alemanes como «personas indeseables» y ordenó su expulsión. La cifra correspondía a aproximadamente a una tercera parte del cuerpo diplomático alemán en Rusia y ocasionó la expulsión de 40 diplomáticos rusos a principios de abril de 2022, quienes, según Berlín, supuestamente trabajaron en Alemania como presuntos espías. Esta nueva expulsión reduce ya a casi la nada la actividad diplomática.