Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Igualdad licitará «en unos meses» un nuevo contrato para la gestión de las pulseras: «No es extraordinario, tocaba»

El reconocimiento francés del Estado palestino divide a Francia y Europa

Macron ha conseguido el apoyo del Reino Unido, Canadá, y Australia. Aliados sólidos, pero distantes

La Asamblea de la ONU abre la guerra diplomática por Palestina

El reconocimiento francés del Estado palestino divide a Francia y Europa
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El reconocimiento de un Estado palestino, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, iniciativa de Emmanuel Macron, divide profundamente a Francia y Europa, sin que se conozca el «camino práctico» que permitirá hacer realidad un Estado reconocido pero inexistente, de aleatorias ... fronteras por conocer, al final de largos e inciertos procesos por negociar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app