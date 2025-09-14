Suscribete a
ABC Premium

La revolución de la Generación Z que metió fuego al viejo Nepal

Los jóvenes de este país protagonizan la primera revuelta que elige a su jefa de Gobierno en internet, en unas protestas organizadas desde las redes que dejan 51 muertos

El Ejército y la 'Generación Z' negocian una salida política a la crisis en Nepal mientras aumentan las protestas

Jóvenes manifestantes toman un vehículo de seguridad frente al principal edificio administrativo del Gobierno nepalí
Jóvenes manifestantes toman un vehículo de seguridad frente al principal edificio administrativo del Gobierno nepalí AFP
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Asia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un arranque de lo más contemporáneo, todo empezó con un 'post'. O con varios. Todos aquellos que los 'nepo kids', los hijos del nepotismo, esto es, de la clase dirigente de Nepal, publicaron para presumir de privilegios ante las vidas cada vez más ... angostas de los jóvenes de su país. La leña, pues, estaba dispuesta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app