«Si quiere, puede acabar con la guerra de inmediato»: Trump calienta la visita de Zelenski y le advierte que no conseguirá Crimea ni la OTAN

Ni la recuperación de Crimea ni la entrada a corto plazo en la OTAN son realmente opciones realistas para Ucrania. Pero las declaraciones de Trump añaden tensión al encuentro de este lunes con Zelenski, tres días después de que el multimillonario neoyorquino celebrara una cumbre con Vladimir Putin en Alaska

Ucrania se la juega en una nueva cita explosiva en la Casa Blanca

Donald Trump
Donald Trump reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Pocas horas antes de la llegada de Volodimir Zelenski a Washington para una visita decisiva a la Casa Blanca, Donald Trump ha calentado la cita con presiones al presidente de Ucrania desde su red social.

«Si quiere, el presidente Zelenski puede acabar ... la guerra con Rusia de forma casi inmediata», escribió el presidente de EE.UU. «O puede seguir peleando», apostiĺló Trump, que hizo advertencias los comienzos del conflicto entre Ucrania y Rusia y negó algunas de las aspiraciones de Zelenski: «Acordaos de cómo empezó esto. No habrá devolución de la Crimea que entregó Obama», dijo sobre la península ucraniana bajo control ruso desde 2014, durante el segundo mandato de Barack Obama. «Y no habrá entrada en la OTAN para Ucrania», añadió con letras mayúsculas.

