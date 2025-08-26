Suscribete a
Polonia se distancia de Ucrania: amenaza con negarle el acceso al sistema satelital Starlink

El Gobierno de Nawrocki ha retirado además las ayudas a los refugiados ucranianos

El ataque a un oleoducto enfrenta a Ucrania con Hungría y Eslovaquia

El presidente polaco Karol Nawrocki hace una declaración a los medios de comunicación en el palacio presidencial de Varsovia, Polonia, el 21 de agosto de 2024
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Se trataba de una firma rutinaria, un proyecto de ley para extender en el tiempo las ayudas que vienen recibiendo desde febrero de 2022 los ciudadanos ucranianos que fueron acogidos en Polonia, más de millón y medio de personas de las que siguen viviendo en ... el país unas 989.000. Pero el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, se ha negado a ratificarlo, alegando que «nos coloca en una situación en la que los ciudadanos de Polonia son tratados peor en su propio país que nuestros invitados».

