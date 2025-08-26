Polonia se distancia de Ucrania: amenaza con negarle el acceso al sistema satelital Starlink

Se trataba de una firma rutinaria, un proyecto de ley para extender en el tiempo las ayudas que vienen recibiendo desde febrero de 2022 los ciudadanos ucranianos que fueron acogidos en Polonia, más de millón y medio de personas de las que siguen viviendo en ... el país unas 989.000. Pero el nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, se ha negado a ratificarlo, alegando que «nos coloca en una situación en la que los ciudadanos de Polonia son tratados peor en su propio país que nuestros invitados».

Con dicha declaración, Nawrocki se refiere a que los refugiados ucranianos reciben en Polonia los mismos beneficios sociales que cualquier familia polaca y, en opinión del mandatario, solo deben recibirlos las familias de los ucranianos que trabajen, y por tanto paguen impuestos, en el país. La política del primer ministro polaco, Donald Tusk, queda así bloqueada. Y el bloqueo de Nawrocki se extiende a otras áreas que pueden incluso condicionar la capacidad militar de Ucrania.

El proyecto bloqueado también planteaba la cuestión del acceso de Ucrania al sistema satelital Starlink. «Si Ucrania quiere Starlink, que lo pague. No veo ninguna razón por la que debamos pagar por ello. ¡El dinero de los contribuyentes polacos debería destinarse a las necesidades de los polacos!», ha justificado el líder del partido nacionalista Confederación, Sławomir Mentzen. «Al ayudar a Ucrania, estamos manteniendo al Ejército de Putin alejado de nuestras fronteras, lo que redunda en interés, también financiero, del contribuyente polaco. La política exterior es más difícil que la tabla de multiplicar», ha criticado por el contrario el ministro de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski.

«No puedo imaginar un mejor regalo para las tropas de Putin que cortar el acceso a internet de Ucrania, algo que el presidente acaba de decidir», ha abundado en esa crítica Krzysztof Gawkowski, ministro de Asuntos Digitales. El portavoz presidencial Zbigniew Bogucki ha tranquilizado a Kiev asegurando que la financiación del satélite se mantiene con base en la legislación actual y que las propuestas del presidente «mantienen el statu quo». «Parafraseándote, sería apropiado decir: 'No puedo imaginar un mejor regalo para Putin que contribuir a la desinformación rusa para dividir a polacos y ucranianos», ha respondido a Gawkowski.

Sin embargo, las políticas hacia Ucrania de Nawrocki son tomadas muy en serio por el resto de aliados y ese es el motivo por el que el primer ministro polaco no ha estado presente en las reuniones relacionadas con la negociación de paz a iniciativa de Trump, a las que sí han asistido otros líderes europeos.

En Polonia, los ciudadanos ucranianos con estatus de refugiados tienen derecho a 180 euros por niño al mes. Para el segundo hijo y cada uno de los adicionales 117 euros al mes durante los dos primeros años. Además, los refugiados tienen libre acceso al sistema educativo y a la atención médica. El proyecto de ley, aprobado con los votos de la coalición de centro de Tusk, establecía la continuidad de estos beneficios hasta marzo de 2026 por el momento.

«Estamos hablando de dinero para los niños, que no son responsables ni tienen ninguna culpa, ni de la guerra ni de si su padre o su madre tienen trabajo o acaban de perderlo, o si los cuida una abuela enferma» Agnieszka Dziemianowicz-Bak Ministra de Familia y Asuntos Sociales de Polonia

Ley y Jusiticia (PiS), el partido que ha respaldado a Nawrocki hasta la Presidencia, quiere que el pago de las prestaciones sociales a los refugiados ucranianos dependa de su empleo. La tasa de empleo entre los refugiados en Polonia es del 65% y se ha propuesto elevarlo por esta vía, que ha indignado a la ministra de Familia y Asuntos Sociales, Agnieszka Dziemianowicz-Bak. «Estamos hablando de dinero para los niños, que no son responsables ni tienen ninguna culpa, ni de la guerra ni de si su padre o su madre tienen trabajo o acaban de perderlo, o si los cuida una abuela enferma», se ha quejado en redes. Nawrocki ha anunciado además la existencia de un borrador de l Presidencia para prolongar hasta diez años, desde los actuales, tres, el proceso de ciudadanía, que permite a los ucranianos obtener la nacionalidad polaca.

El jefe de la Ofician Presidencial, Zbigniew Bogucki, ha quitado hierro al bloqueo, ha defendido que «para los ucranianos que trabajan legalmente en Polonia, residen, administran sus propios negocios y pagan impuestos, no hay nada de qué preocuparse» y ha sugerido que el esfuerzo financiero de Polonia es ya exagerado. Polonia creó un fondo de ayuda operado por Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) financiado parcialmente por el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la UE, que financia a los gobiernos y organizaciones locales para apoyar a los refugiados ucranianos.

Se aprobó un préstamo de 2.000 millones de euros para 2025 a través del Fondo de Ayuda, incluidos 600 millones desembolsados ​​por el EIB. Se estima que la asistencia para los refugiados ucranianos en Polonia ha alcanzado alrededor de 3.500 millones de euros este año. Desde el inicio de la invasión Rusa, Polonia ha sido el país que más se ha volcado con la ayuda a los refugiados polacos y con la ayuda miliar a Kiev, pero la llegada del nacionalista Nawrocki a la Presidencia, con el lema «polacos primero» amenaza con dar la vuelta a esa posición. «Los propagandistas de Putin están encantados con las decisiones de reducir la ayuda a Ucrania y a los ucranianos. No lo felicito», ha sido la reacción del ministro polaco de Relaciones Exteriores, Radosław Sikorski.