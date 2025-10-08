Suscribete a
Portazo del TC al recurso del Supremo contra la amnistía: se reafirma en su constitucionalidad

Le Pen y Mélenchon rechazan los intentos de acuerdo de Lecornu y piden elecciones anticipadas en Francia

Los representantes de los bloques más radicales de la política francesa se oponen tajantemente a las negociaciones del primer ministro: «Presentaremos una censura contra cualquier Gobierno que continúe las catastróficas políticas de Emmanuel Macron»

La parálisis política agrava la crisis económica y social y favorece a la extrema derecha

El primer ministro francés, Lecornu, concluirá este miércoles la tanda de reuniones para alcanzar un posible pacto para el presupuesto
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), primer partido de Francia, y Jean-Luc Mélenchon, presidente de La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), segundo partido nacional, rechazan todos los chalaneos propuestos por Emmanuel Macron, presidente, y Sébastien Lecornu ... , primer ministro dimitido y «resucitado», insistiendo en que están dispuestos a censurar el rosario de «alternativas» que pretenden evitar la convocatoria de elecciones anticipadas.

