Suscribete a
ABC Premium

La parálisis política agrava la crisis económica y social de Francia, favoreciendo a la extrema derecha

La mayoría pide la dimisión de Macron ante el caos político y la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas

Francia pide la dimisión de Macron, hundido y escondido en el Elíseo

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Algunos medios franceses estiman que Macron podría convocar elecciones legislativas anticipadas entre el 13 y el 16 de noviembre
Algunos medios franceses estiman que Macron podría convocar elecciones legislativas anticipadas entre el 13 y el 16 de noviembre Reuters
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La histórica crisis política, sin precedentes, se ha transformado en un bomba de relojería económica para Francia, con un costo amenazante para la credibilidad nacional y la estabilidad de la zona euro. De ahí que la opinión pública, todos los grandes partidos parlamentarios, todos ... los líderes nacionales, todos los analistas de referencia, pidan a coro la dimisión de Emmanuel Macron, esperando «frenar» el desastre financiero emergente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app