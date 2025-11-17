Suscribete a
El Parlamento de Jordania aprueba reinstaurar el servicio militar obligatorio a partir de febrero

El Rey Abdalá II asegura que el objetivo de esta medida es preparar a los jóvenes para que estén listos para defender a la nación

Israel cierra dos pasos fronterizos con Jordania tras la muerte de dos de sus militares en un ataque

Imagen de maniobras de la OTAN
Imagen de maniobras de la OTAN Ignacio gil

El Parlamento de Jordania ha aprobado este lunes un proyecto de ley para reinstaurar a partir del mes de febrero el servicio militar obligatorio, una medida a la que se puso fin en 1991, tres años antes de firmar el acuerdo de paz con ... Israel.

