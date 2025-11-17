El Parlamento de Jordania aprueba reinstaurar el servicio militar obligatorio a partir de febrero

El Parlamento de Jordania ha aprobado este lunes un proyecto de ley para reinstaurar a partir del mes de febrero el servicio militar obligatorio, una medida a la que se puso fin en 1991, tres años antes de firmar el acuerdo de paz con ... Israel.

El gabinete ya aprobó la medida el pasado mes de septiembre después de que el Rey de Jordania, Abdalá II, anunciara en agosto su intención de reinstaurar el servicio militar obligatorio con el objetivo de preparar a los jóvenes para que estén listos para defender a la nación».

El portavoz del Gobierno jordano, Mohamad al Momani, ha indicado en redes sociales que esperan reclutar a 6.000 hombres mayores de 18 años divididos en fases de 2.000 personas cada una, si bien las autoridades aspiran a que haya 10.000 reclutas por año.

Los jóvenes recibirán formación militar durante tres meses y recibirán una asignación mensual de 100 dinares jordanos. Las autoridades permitirán exenciones puntuales por motivos médicos, aunque las penas por no realizar el servicio militar ascienden a periodos de prisión de tres meses a un año.

En septiembre de 2020, las autoridades de Jordania decidieron restablecer gradualmente el servicio militar, empezando por las personas de entre 25 y 29 años ante la creciente tasa de desempleo en el país, si bien la decisión nunca llegó a entrar en vigor.