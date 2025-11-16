Suscribete a
El servicio militar voluntario, el iceberg del rearme total de Bélgica

Además de atraer a los jóvenes, Bruselas quiere duplicar el número de efectivos del Ejército

Bélgica invita a los jóvenes de 17 años a hacer el servicio militar voluntario con un salario de 2.000 euros

Bélgica, miembro fundador de la OTAN que alberga la sede, ha sido moroso en gastos en defensa y ahora se pone firme para incrementar esa partida. Abajo, imagen de maniobras de la OTAN
Bélgica, miembro fundador de la OTAN que alberga la sede, ha sido moroso en gastos en defensa y ahora se pone firme para incrementar esa partida. Abajo, imagen de maniobras de la OTAN ignacio gil
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

«¡Enhorabuena! El año que viene cumplirás 18 años: un hito importante y un momento crucial para tu futuro. Por ello el Ministerio de Defensa ya te ofrece una oportunidad única: un año de servicio militar voluntario». El primer efecto que ha tenido el envío de esas 149.000 cartas por parte del Gobierno belga es que los ciudadanos han descubierto que en realidad el servicio militar no fue eliminado legalmente, sino que su aplicación está «suspendida» desde 1994 hasta nueva orden. Tres décadas después, la sociedad belga ha recibido con cierta extrañeza este inequívoco mensaje que recuerda que la paz en Europa puede estar amenazada.

