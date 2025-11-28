Suscribete a
El CIS da la victoria a Guardiola, pero seguiría dependiendo de Vox
Absuelto el acusado de asesinar al sacristán en Algeciras en 2023

Italia prepara una ley para el servicio militar voluntario

El ministro de Defensa italiano anuncia que será una fuerza de 10.000 unidades, siguiendo los pasos de Francia y Alemania

La mili volverá a Francia en 2026 con los primeros 3.000 voluntarios

Dos jóvenes soldados durante unas maniobras de la OTAN en Polonia
Dos jóvenes soldados durante unas maniobras de la OTAN en Polonia
Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Italia vuelve a plantear la necesidad del servicio militar veinte años después de haber enterrado la vieja mili obligatoria. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciado que trabaja en un proyecto de ley para introducir un nuevo servicio militar «sobre base voluntaria», ... destinado a crear una gran reserva de ciudadanos movilizables en caso de crisis. No sería un regreso a la leva suspendida en 2005, sino un modelo «proporcionado a los tiempos difíciles que vivimos», alineado con los pasos dados por Francia y Alemania. «Todos están revisando los modelos de hace 10 o 15 años y pensando en aumentar sus fuerzas armadas», dijo el ministro.

