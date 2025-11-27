Macron anuncia un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano

Francia introducirá un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano, tal y como ha anunciado el presidente del país, Emmanuel Macron, que ha confirmado que el servicio estará abierto a personas de 18 y 19 años.

«Nuestros jóvenes en servicio militar prestarán ... servicio durante diez meses» y «únicamente en territorio nacional», precisó el jueves el presidente de la República en Varces, Isère. Se seleccionarán 3.000 jóvenes voluntarios en el verano de 2026, con el objetivo de alcanzar los 50.000 jóvenes alistados de aquí a 2035. Los voluntarios militares franceses servirán «solo en suelo nacional», asegura Macron.

Emmanuel Macron afirma que el Gobierno incentivará a los estudiantes de segundo año de secundaria a realizar sus prácticas obligatorias en las fuerzas armadas. El jefe de Estado anuncia que los jóvenes deberán participar al menos en una ceremonia conmemorativa al año en cada establecimiento y que incentivará a los estudiantes de segundo año a realizar sus prácticas obligatorias dentro de las fuerzas armadas. El anuncio se produce tras la polémica generada por el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fabien Mandon, quien la semana pasada llamó a los franceses a «aceptar perder a sus hijos» en caso de conflictos en Europa. Los voluntarios sólo servirán en el «territorio nacional», aclaró el presidente francés, para quien la «juventud tiene sed de compromiso» y «existe una generación lista para levantarse por la patria». Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, al igual que otros países tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania en 2022 desarrolló los temores a Europa.

