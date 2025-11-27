Suscribete a
El Congreso tumba la senda de estabilidad del Gobierno y allana el no a los presupuestos
Francia lanzará un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano

Macron anuncia un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano

El objetivo es alcanzar los 10.000 jóvenes para 2030

«Nuestros jóvenes en servicio militar prestarán servicio durante diez meses» y «únicamente en territorio nacional», precisó el jueves el presidente de la República

Morir o no por la patria, el debate nacional en Francia

El presidente de Francia, Macron, pasa revista a las tropas antes de su discurso para presentar el nuevo servicio militar nacional en la base militar de Varces
El presidente de Francia, Macron, pasa revista a las tropas antes de su discurso para presentar el nuevo servicio militar nacional en la base militar de Varces REUTERS

ABC

Francia introducirá un nuevo servicio militar voluntario a partir del próximo verano, tal y como ha anunciado el presidente del país, Emmanuel Macron, que ha confirmado que el servicio estará abierto a personas de 18 y 19 años.

«Nuestros jóvenes en servicio militar prestarán ... servicio durante diez meses» y «únicamente en territorio nacional», precisó el jueves el presidente de la República en Varces, Isère. Se seleccionarán 3.000 jóvenes voluntarios en el verano de 2026, con el objetivo de alcanzar los 50.000 jóvenes alistados de aquí a 2035. Los voluntarios militares franceses servirán «solo en suelo nacional», asegura Macron.

