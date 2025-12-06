Suscribete a
La OIEA detecta daños en el escudo protector de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania

La Agencia Internacional de Energía Atómica ha revelado que el impacto de drones en un ataque producido en febrero ha degradado la estructura

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante un ataque a gran escala de Rusia en Ucrania

Central nuclear de Chernóbil
Central nuclear de Chernóbil reuters

ABC

El escudo de protección en la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania construido para contener material radiactivo del desastre de 1986, ya no puede cumplir su función principal de seguridad debido a daños causados por drones, según ha comunicado el organismo de control nuclear de ... la ONU este viernes.

