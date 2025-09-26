El QR que Netanyahu ha mostrado en una chapa en su intervención en la ONU y que lleva a imágenes del 7-O

Después de que buena parte de los diplomáticos presentes en la Asamblea General de la ONU abandonasen la sala con la llegada de Benjamín Netanyahu este viernes, el primer ministro israelí ha negado que su país esté cometiendo un «genocidio» o utilizando el «hambre» como táctica en el conflicto en Oriente Próximo.

Durante su intervención, el primer ministro israelí ha lucido una chapa en la solapa de la chaqueta con un código QR con un lazo amarillo en su interior y ha instado a los telespectadores a hacer 'zoom' y escanearlo. «Así sabrán por qué luchamos y por qué debemos ganar. Está todo aquí», ha afirmado Netanyahu.

El enlace asociado al código QR lleva a una web donde se muestran las atrocidades que Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023, cuando asesinó a más de 1.200 personas entre jóvenes, adultos y menores. La página (con imágenes altamente sensibles) incluye galerías de fotografías muy explícitas del atentado, mapas, vídeos y fotografías reales de del ataque.

En su comparecencia, el primer ministro israelí ha acusado a los líderes mundiales que han reconocido al Estado palestino de enviar un mensaje antisemita: «Asesinar judíos tiene recompensa (...) Vuestra vergonzosa decisión alentará el terrorismo contra los judíos, contra personas inocentes en todas partes».

En esta línea, ha criticado la hipocresía de los dirigentes de algunos países: «A puerta cerrada, muchos de los líderes que nos condenan públicamente nos dan las gracias en privado. Me dicen lo mucho que valoran los magníficos servicios de inteligencia de Israel, que han impedido, una y otra vez, atentados terroristas en sus capitales».