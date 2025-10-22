Suscribete a
Multan a una mujer con más de 170 euros por tirar los restos de su café por un desagüe en la calle

Ha ocurrido en Richmond upon Thames, municipio perteneciente a Londres

Acusan a un hombre de robar decenas de Labubus valorados en 5.000 euros

Una mujer con un café AFP

Cuando Burcu Yesilyurt vio que su autobús se acercaba mientras esperaba en su parada en Londres, decidió tirar los restos de su café matutino por un desagüe de la calle. Tras hacerlo, tres agentes de la Policía se aproximaron a ella para multarla con ... 150 libras, unos 172 dólares.

