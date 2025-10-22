Multan a una mujer con más de 170 euros por tirar los restos de su café por un desagüe en la calle

Cuando Burcu Yesilyurt vio que su autobús se acercaba mientras esperaba en su parada en Londres, decidió tirar los restos de su café matutino por un desagüe de la calle. Tras hacerlo, tres agentes de la Policía se aproximaron a ella para multarla con ... 150 libras, unos 172 dólares.

«Arrojé lo que sobró. No era mucho, solo un poquito. En cuanto me di la vuelta, tres hombres, agentes de policía, me perseguían y me detuvieron de inmediato. No tenía ni idea de que verter líquido en un desagüe fuera ilegal», ha reconocido la mujer al periódico británico 'The Guardian'.

Los agentes la informaron de que había infringido el artículo 33 de la Ley de Protección Ambiental de 1990, que tipifica como delito la eliminación de residuos de forma que pueda contaminar el suelo o el agua. Tras la actuación de los policías, el Ayuntamiento del municipio de Richmond upon Thames, perteneciente a Londres, defendió la labor de los funcionarios, que calificó de «profesional y objetiva».

Noticia Relacionada Pillado en Palencia mientras transportaba en carretilla una talla de un Cristo robada de una sepultura ABC La Policía Local interviene la figura religiosa en la avenida Comunidad Europea e inicia una investigación para esclarecer su procedencia

Por su parte, durante el encuentro, la mujer preguntó a los agentes si había algún cartel que advirtiera al público sobre la norma, pero no recibió respuesta. A continuación, consultó qué debería haber hecho con los restos del café, y los policías contestaron que tendría que haberlos depositado en un contenedor cercano.

Asimismo, Yesilyurt afirma haberse sentido «intimidada» durante la covnersación con los agentes e «insegura» después. Sin embargo, un portavoz del consejo de Richmond ha sostenido que, una vez revisadas las imágenes de las cámaras corporales de los funcionarios, «no se comportaron agresivamente».