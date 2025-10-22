Acusan a un hombre de robar decenas de Labubus valorados en 5.000 euros

Cómo unos muñecos chiquitillos, peludos y más bien tirando a feos han llegado a convertirse en un fenómeno mundial es un auténtico misterio. Sin embargo, el éxito de los Labubus es una realidad incontestable. Ahora, un hombre australiano de 40 años ha sido acusado de ... robar decenas de estos muñecos valorados en 5.000 euros, según ha informado la Policía en un comunicado este miércoles.

La Policía de Victoria entró al domicilio del hombre e incautó 43 muñecos, algunos de edición limitada con un valor de hasta 500 dólares australianos cada una. Los agentes detallan que las piezas fueron sustraídas de un centro comercial durante cuatro robos distintos ocurridos desde julio.

El hombre fue puesto en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne el 5 de mayo de 2026.

Noticia Relacionada Fiebre por los Labubu: su dueño quintuplica el beneficio hasta junio y se dispara un 12% en Bolsa Jaime Mejías Pop Mart, la empresa creadora del muñeco, ha aumentado sus ingresos en todos los rincones del mundo, y ha anunciado una nueva versión de su Labubu en miniatura

Estos muñecos, que fabrica la compañía china Pop Mart y han alcanzado una popularidad desmedida, guardan un cierto parecido con un elfo: cuerpo de peluche, cara de vinilo, orejas puntiagudas y una sonrisa traviesa que muestra, exactamente, nueve dientes.

Pop Mart, la compañía china que comercializa los peluches Labubu, detalló este martes que sus ingresos durante el tercer trimestre del año aumentaron alrededor de un 245% al 250% interanual, con un fuerte crecimiento tanto en China, pero especialmente a nivel internacional.

Pop Mart informó en agosto de que su beneficio neto atribuido en el primer semestre alcanzó los 4.574 millones de yuanes (551 millones de euros), un 396% más que en el mismo periodo del año pasado.