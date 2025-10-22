Suscribete a
Acusan a un hombre de robar decenas de Labubus valorados en 5.000 euros

Los hechos han ocurrido en Australia, y el hombre ha sido puesto en libertad, aunque deberá comparecer ante la Justicia

Un Labubu en una imagen de archivo
Un Labubu en una imagen de archivo Europa Press

ABC

Cómo unos muñecos chiquitillos, peludos y más bien tirando a feos han llegado a convertirse en un fenómeno mundial es un auténtico misterio. Sin embargo, el éxito de los Labubus es una realidad incontestable. Ahora, un hombre australiano de 40 años ha sido acusado de ... robar decenas de estos muñecos valorados en 5.000 euros, según ha informado la Policía en un comunicado este miércoles.

