Mohamed VI no da su discurso habitual en el 50 aniversario de la Marcha Verde y se marcha de vacaciones

El Rey de Marruecos Mohamed VI, durante un inédito discurso televisado, en el que dijo que la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad sobre la misión de la ONU en el Sahara Occidental
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Madrid

Cada año en este día: 6 de noviembre, aniversario de la Marcha Verde (la movilización masiva de Marruecos sobre el Sahara Occidental en 1975), el Rey Mohamed VI realizaba su discurso habitual. El año pasado, en una alocución televisada, el monarca se dirigió directamente ... a las Naciones Unidas para que «asumieran sus responsabilidades» frente a las partes que «insisten en mantener un conflicto artificial».

