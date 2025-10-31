La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

En vísperas de que se cumplan los 50 años de la Marcha Verde -la invasión marroquí sobre el Sahara Occidental-, la cuestión del Sahara ha llegado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde este viernes se ha votado un proyecto que convierte ... el plan marroquí en la base de las negociaciones para resolver el conflicto.

Presentado el 22 de octubre por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad buscaba así decidir sobre la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), que expira este mismo viernes.

Con esta votación, el plan de autonomía de Rabat, propuesto en 2007, se convierte en un punto de referencia central para la resolución del conflicto entre el reino alauí y el Frente Polisario (apoyado por Argelia), que dura ya 50 años. El Consejo considera que una autonomía genuina para el Sahara Occidental bajo la soberanía de Marruecos «podría constituir la solución más viable».

