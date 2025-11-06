Suscribete a
Los últimos españoles en el Sahara: «El Polisario se equivocó de enemigo, era Marruecos no España»

Cincuenta años de la Marcha Verde, la movilización de Marruecos para ocupar el Sahara Occidental, los últimos testigos españoles rememoran sus años en el territorio

La ONU vota a favor de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental

Antonio Ramos Yzquierdo durante la entrevista con ABC
Antonio Ramos Yzquierdo durante la entrevista con ABC IGNACIO GIL
Carlota Pérez

Han pasado cincuenta años desde que el Rey Hassan II lanzara una movilización masiva de 350.000 hombre y mujeres para ocupar lo que Marruecos siempre ha querido para sí: el Sahara Occidental. Hoy se cumple ese medio siglo de la conocida como Marcha Verde ... y el inicio de un conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario (movimiento político y militar saharaui) que aún sigue activo.

