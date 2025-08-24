El misterio de los cadáveres arrojados al Sena: imputan a un inmigrante irregular cuatro asesinatos en serie

Cuatro cuerpos, un sospechoso y una hipótesis persistente: un inmigrante irregular sin hogar y origen norteafricano acabó con la vida de varios hombres en las proximidades de París en poco más de dos semanas y los arrojó al Sena en un crimen con un posible trasfondo homófobo. Es la sospecha de la Fiscalía de Créteil once días después de haber localizado los cadáveres en el río a la altura de la localidad de Choisy-le-Roi gracias al aviso de un vecino.

Fue este hombre quien, desde un tren, avistó un cuerpo que flotaba en el Sena el pasado 13 de agosto y alertó a la Policía, que localizó tres cadáveres más en la misma zona. Apenas una semana después, las autoridades detuvieron a un inmigrante en situación de indigencia, al que han imputado este domingo los cuatro asesinatos tras 96 horas de interrogatorios. Durante ese tiempo, en el que tuvo que ser asistido por un intérprete debido a su rudimentario francés, negó los hechos o guardó silencio.

El presunto responsable se presentó como un argelino de 24 años, nacido en Orán y llamado Ahmed, que llevaba tres años residiendo ilegalmente en Francia, donde, según informes, trabajaba ocasionalmente en mercados y en la construcción, según el diario galo 'Le Monde'. Sin embargo, los investigadores encontraron en el domicilio donde vivía como okupa un documento en árabe con su foto que lo identificada como Monji H., de nacionalidad tunecina. Uno de los familiares interrogados tras el arresto confirmó esta información, según trasladó una fuente cercana a la investigación al periódico.

En cuanto al móvil del crimen, el Ministerio Público no ha planteado oficialmente ninguna hipótesis para explicar esta oleada de asesinatos ni ha considerado, por el momento, como agravante la orientación sexual de las víctimas. Sin embargo, no resulta descartable, de acuerdo con una fuente consultada por el periódico francés.

Identidad de las víctimas

La identificación de las víctimas -que desaparecieron entre el 26 de julio el 11 de agosto y fueron localizadas en los alrededores de un punto de encuentro homosexual- ha resultado particularmente complicada debido al estado de los cuerpos, algunos de los cuales presentaban signos de violencia y se encontraban semidesnudos. En dos de los casos se utilizó la comparación de ADN y en los otros, el Archivo Nacional Automatizado de Huellas Genéticas, de acuerdo con el diario 'Le Parisien'.

La primera de las víctimas en ser identificada fue la más reciente: un francés homosexual de 48 años residente en Créteil que había frecuentado ese lugar de encuentro la noche de su desaparición, el 11 de agosto. Fue localizado el 13 con la parte inferior del cuerpo desnuda, y su ADN se encontró mezclado con el del sospechoso en los pantalones que este llevaba el día del asesinato, a la altura del pubis y los muslos, según 'Le Monde'. Este hallazgo sugiere la posibilidad de que el supuesto autor y el fallecido mantuvieran relaciones sexuales antes del crimen, si bien no se conocían con anterioridad.

Otra de las víctimas, la penúltima y a la que tampoco había visto antes, es un argelino de 21 años residente en Choisy-le-Roi cuya desaparición fue denunciada por su esposa, con la que ya no convivía. Los otros dos muertos son otro argelino de 21 años y un tunecino de 26, de acuerdo con 'Le Figaro'.

Sobre la posibilidad de que el presunto autor de los crímenes actuara por homofobia, 'Le Monde' apunta que pudo hacerlo por el rechazo a su propia homosexualidad después de haber descubierto recientemente un nuevo fervor religioso. Esta hipótesis supuestamente la alimentaron las declaraciones de uno de sus familiares, detenido el 21 de agosto y puesto en libertad sin cargos el sábado por la noche.