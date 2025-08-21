Arrestan a los sospechosos de organizar el crimen de dos asesores políticos en la Ciudad de México

El Gobierno mexicano arrestó a los presuntos responsables del asesinato de los dos principales asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El crimen, que conmocionó la política de este país, fue realizado por un sicario el pasado mes de mayo a plena luz del día y sobre una de las principales vialidades de la capital ... .

Ximena Guzmán y José Muñoz eran del primer círculo de Brugada, una histórica política de la ciudad y con más cercanía al expresidente Andrés Manuel López Obrador que a la actual inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum.

Las teorías sobre el móvil del crimen circulan en diversos círculos gubernamentales. Se habla desde un presunto ajuste de cuentas por contribuciones a la campaña de Brugada hasta cuestiones referidas a la vida privada de los funcionarios.

La doble ejecución fue cometida por un solo atacante profesional. El sicario que llegó a pie 20 minutos antes del crimen y esperó pacientemente la llegada de sus víctimas a quienes conocía. Luego les disparó 12 veces con un arma de calibre 9 milímetros.

Este miércoles fueron arrestadas 13 personas relacionadas con homicidio a partir de diversos cateos realizados durante la madrugada en la Ciudad de México y el Estado de México.

Continúa la investigación

En una conferencia conjunta de autoridades federales y locales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades federales y capitalinas aún buscan al sicario y a los autores intelectuales del ataque, ocurrido el 20 de mayo. «Las investigaciones continúan y mantendremos la colaboración para detener a todos los responsables de este lamentable hecho», sostuvo el secretario. García Harfuch no ha querido revelar si detrás del crimen se encuentra un cártel del narcotráfico.

Durante el ataque habrían participado al menos 6 personas, de estas, tres fueron detenidas, así como otros sujetos que intervinieron en el atentado. La fiscal Bertha Alcalde indicó que los dos funcionarios fueron vigilados en mayo, maniobras en las que fueron utilizados al menos dos vehículos que fueron detectados mientras realizaban recorridos similares a los ocurridos el día del atentado. El alcalde detalló que las vigilancias habrían comenzado al menos 20 días antes de ataque y no había registro de que los funcionarios hubieran recibido amenazas

La jefa de gobierno Brugada señaló: «Quiero destacar la coordinación institucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México, que hicieron posible estos resultados en este operativo, y desde el inicio de la investigación donde participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina».