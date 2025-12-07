Suscribete a
Merz reafirma sus lazos con Israel, pero rebaja el nivel de su alianza

La visita inaugural del canciller alemán se produce tras siete meses en el cargo

Merz respalda a la comunidad judía entre ataques antisemitas

Visita de Merz a Netanyahu
Visita de Merz a Netanyahu AFP
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El canciller Merz está visitando Israel, según él mismo ha dicho allí, «como amigo». Pero sus declaraciones marcan un punto de inflexión, tras las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que han llevado a su gobierno a «un cierto dilema». Merz sigue reconociendo la responsabilidad ... especial de Alemania hacia Israel y ha dejado constancia de ella en su visita al Museo del Holocausto de Yad Vashem, pasando junto a una foto de los cadáveres amontonados de más de 2.000 judíos en un campo de concentración en Estonia. «Me inclino ante los seis millones de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron asesinados por alemanes por el hecho de ser judíos», ha escrito en el libro de visitas, «mantendremos viva la memoria del terrible crimen de la Shoá, que los alemanes cometieron contra el pueblo judío».

