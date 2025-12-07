Merz reafirma sus lazos con Israel, pero rebaja el nivel de su alianza

El canciller Merz está visitando Israel, según él mismo ha dicho allí, «como amigo». Pero sus declaraciones marcan un punto de inflexión, tras las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que han llevado a su gobierno a «un cierto dilema». Merz sigue reconociendo la responsabilidad ... especial de Alemania hacia Israel y ha dejado constancia de ella en su visita al Museo del Holocausto de Yad Vashem, pasando junto a una foto de los cadáveres amontonados de más de 2.000 judíos en un campo de concentración en Estonia. «Me inclino ante los seis millones de hombres, mujeres y niños de toda Europa que fueron asesinados por alemanes por el hecho de ser judíos», ha escrito en el libro de visitas, «mantendremos viva la memoria del terrible crimen de la Shoá, que los alemanes cometieron contra el pueblo judío».

Cambio de postura

Sin embargo, hay detalles que revelan que Alemania está cambiando su postura hacia Tel Aviv, empezando por el hecho de que la visita inaugural del canciller se produce tras siete meses en el cargo y siguiendo por la ausencia de ciertos latiguillos estandarizados que venían dando cuenta del compromiso en materia de defensa. En los discursos pronunciados por Merz en Israel ha desaparecido la expresión «cuestión de Estado para Alemania», que definía hasta ahora el punto de vista de Berlín sobre la seguridad israelí. «Esto forma parte de la esencia inmutable de nuestras relaciones, para siempre», ha admitido, pero sin definir ese principio como una «cuestión de Estado».

Todos los cancilleres alemanes desde Konrad Adenauer han tenido que encontrar su manera de lidiar con la responsabilidad alemana, la realidad de la región y el gobierno israelí. Como líder de la oposición, Merz criticó a la «coalición de semáforo» de Olaf Scholz por sus exportaciones de armas vacilantes y luego, como canciller, intensificó las críticas a las acciones de Israel en la franja de Gaza. En agosto restringió parcialmente las licencias para la exportación de armas alemanas a ese país y no aflojó hasta firmado el acuerdo de paz. Ahora, ha faltado a otra de las tradiciones de este tipo de visitas, al evitar invitar a visitar Alemania a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Noticia Relacionada Alemania anuncia que levantará las restricciones a la exportación de armas a Israel ABC Berlín reactivirá sus envíos a Tel Aviv el próximo 24 de noviembre, argumentando como uno de los motivos el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las autoridades israelíes y Hamás

Netanyahu, por su parte, ha sacado pecho y ha presumido ante Merz de que «Israel, el Estado judío, está trabajando para la defensa de Alemania 80 años después del Holocausto». Se refería al despliegue, la semana pasada, del sistema israelí de defensa antimisiles Arrow 3 en Alemania. También ha asegurado que «muy pronto pasaremos a la segunda fase» del plan de paz de Trump, que prevé el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, junto con el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino y la retirada del ejército israelí, dejando ver su jactancia por la relación privilegiada con Estados Unidos, que deja a Alemania y la UE en un muy segundo plano.

Netanyahu responde a Merz

La coreografía de la visita de Merz por sí sola muestra el aumento de la distancia entre los dos países. Antes de su partida, Merz habló por teléfono con el presidente palestino Abbas y le pidió que hiciera reformas claras a la Autoridad Palestina, pero también les prometió un «papel constructivo» en un orden de posguerra. También hizo una breve parada en Jordania para hablar con el rey Abdalá II y exigió desde allí, con vistas a Cisjordania, que no se realicen pasos de anexión para «mantener abierto el camino hacia la creación del Estado palestino». «No crearemos un Estado en nuestra puerta comprometido con nuestra destrucción», le ha respondido con claridad Netanyahu durante la rueda de prensa conjunta.