Merz desafía a Putin y fabricará armas de largo alcance junto con Ucrania

Las amenazas de Vladímir Putin a Alemania pesan sobre buena parte de la población y Friedrich Merz es consciente de ello. Por eso ha repetido que el Ejército ucraniano no está solamente defendiendo su propio territorio, sino la integridad de toda la ... UE. «Defienden sus vidas, su país y nuestra libertad común» contra el «revisionismo militante de Rusia», ha agradecido a los ucranianos. Justifica así este nuevo paso, que Rusia considera una «nueva escalada» y al que asegura que responderá con represalias.

El canciller alemán parece haber encontrado, por otra parte, la forma de hacer llegar a Ucrania armas de largo alcance como los misiles Taurus sin por ello incurrir en el 'casus belli' que denuncia el Kremlin. Tras recibir este miércoles al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Cancillería de Berlín, Merz ha confirmado que el apoyo militar alemán a Kiev será «continuo, y lo ampliaremos».

Se ha atenido a su autoimposición de no hablar de los detalles públicamente y ha evitado responder específicamente a la pregunta sobre la entrega de los Taurus. Se ha remitido a la declaración conjunta de los ministros de Defensa de los dos países, dando así el protagonismo acordado a su socio de coalición, el socialdemócrata Boris Pistorius.

Pero ha avanzado que Alemania apoyará a Ucrania en la producción de misiles de largo alcance en el futuro y, si la producción es conjunta, Putin no podrá culpar a Alemania de intervención desde fuera. Fuentes de Defensa sugieren que puede haber también compras conjuntas de armamento. «No habrá restricciones», ha insistido en la autorización para que Zelenski pueda ordenar ataques en territorio ruso, aparentemente convencido de que Alemania estaría así burlando la línea roja fijada por Moscú.

Zelenski, en todo caso, teme lo peor. Está de acuerdo con Merz en que cabe esperar guerra «durante meses, como mínimo», y espera otra inminente ofensiva de las fuerzas rusas en la línea del frente en la región ucraniana de Sumy. «Ahora también están concentrando soldados en dirección a Sumy. Más de 50.000», ha descrito los preparativos, y ha pedido sanciones más duras contra Rusia.

Gasoductos Nord Stream

El ministro de Exteriores alemán, Wadephul, se encuentra precisamente en Washington tratando de ganar a la Administración Trump para ese proyecto. Muy especialmente preocupa al Gobierno alemán el coqueteo de Trump con la idea de acordar con Putin un paquete de inversiones conjunto para reactivar los saboteados y destruidos gasoductos Nord Stream, dejando al margen a los gobiernos europeos. «Un aliado de Putin impulsa un acuerdo para reiniciar Nord Stream 2 con el apoyo de EE.UU. El plan del exespía Warnig para involucrar a inversores estadounidenses muestra la amplitud del acercamiento de Trump al presidente ruso», ha publicado 'Financial Times'.

En la rueda de prensa conjunta, Merz ha descartado el relanzamiento del gasoducto para el suministro de gas desde Rusia. Su Gobierno «hará todo lo posible para garantizar que Nord Stream 2 no pueda volver a ponerse en funcionamiento», ha orientado el esfuerzo negociador, «el objetivo debe ser debilitar la maquinaria de guerra de Moscú» y «abrir el camino a las negociaciones» sobre un alto el fuego.

«Los ataques masivos contra Ucrania son una bofetada en la cara de todos los que luchan por un alto el fuego» Friedrich Merz Canciller de Alemania

El tono de Merz, al referirse a Vladimir Putin, se ha endurecido sensiblemente. El canciller alemán ha criticado los ataques masivos contra Ucrania, que en su opinión son una «bofetada en la cara de todos los que luchan por un alto el fuego», no solo en Ucrania, sino también en Europa o Estados Unidos, por ejemplo. No hay «ninguna voluntad» por parte de Rusia de mantener conversaciones, ha renunciado a falsas esperanzas. Cualquiera que ahora «afirme seriamente que no hemos invertido lo suficiente en diplomacia realmente no ha querido darse cuenta de las últimas tres semanas», ha lamentado, «nunca antes ha habido tanta diplomacia por parte europea en el Vaticano, en Estambul, en Bruselas, en Washington... Rusia debe entablar conversaciones y, si no lo hacen ahora, demuestran al mundo que no tienen ningún interés serio en las negociaciones».

En este sentido, Merz ha adelantado que la negativa de Rusia a mantener conversaciones tendrá «consecuencias» y que «se está planeando otro paquete de sanciones». A pesar de todo ello, los jefes de gobierno han seguido discutiendo «intensamente» en Berlín sobre cómo poner fin a la guerra a través de canales diplomáticos de ahora en adelante.

Zelenski está dispuesto a un alto el fuego incondicional y espera el apoyo del gobierno de Estados Unidos, al que Merz no ha nombrado en la lista de administraciones con las que sabe que estaba de acuerdo. Después de la conferencia de prensa, habrá una reunión con representantes de la economía alemana para explorar las posibilidades de cooperación, en la que Zelensky quiere expandir las posibilidades de producción de armas ucranianas con la ayuda de socios europeos.

La rueda de prensa de Merz y Zelenski ha sido seguida con atención desde Moscú y, apenas había terminado, el Kremlin ha acusado a Alemania de intentar obstaculizar el proceso de paz. «Esto no es otra cosa que un intento de impedir que nos encaminemos a un proceso de paz», ha sido la reacción de Dmitri Peskov, portavoz presidencial.