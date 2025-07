Máxima presión sobre Trump para que revele los documentos del caso Epstein

La polémica en torno a Jeffrey Epstein ha puesto contra las cuerdas al presidente Donald Trump, con crecientes presiones para que su Administración publique todos los documentos vinculados a la investigación del magnate acusado de tráfico sexual. La exigencia ya no proviene solo ... de sectores progresistas: también líderes conservadores de peso, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han roto filas con el presidente.

«Debes acabar con todos los enemigos del pueblo. Si no lo haces, las bases se darán la vuelta y no habrá ya retorno», escribió Greene en un mensaje dirigido a Trump, al que acusó de dar largas: a sus seguidores: «Migas de pan ya no bastan. Quieren el banquete completo».

El gobernador DeSantis fue más directo en una entrevista con Fox News el 20 de julio: «Lo que diría es simplemente: publíquenlo, que la gente lo vea». Añadió que ni Epstein ni Ghislaine Maxwell, su conseguidora, actuaron solos y que hay una «necesidad de justicia». DeSantis ya impulsó el año pasado una ley en Florida que permite divulgar documentos del gran jurado, incluidos los del caso Epstein de 2006.

La presión aumentó tras la revelación del diario 'The Wall Street Journal' de que Trump envió en 2003 una carta de tono sexual a Epstein por su 50º cumpleaños. El presidente ha negado el contenido y ha demandado al diario. Pero la revelación ha reavivado la frustración entre sus votantes más leales, muchos de los cuales llevan años exigiendo la publicación de la supuesta «lista de clientes» de Epstein.

El reciente informe del Departamento de Justicia descarta su existencia y concluye que Epstein se suicidó, lo que ha sido rechazado por parte del entorno trumpista.

En un intento de calmar los ánimos, Trump ordenó el 17 de julio a la fiscal general Pam Bondi divulgar el testimonio bajo sumario de un gran jurado, si el tribunal lo permite. Pero el gesto ha sido insuficiente.

La tensión dentro del campo conservador es evidente. Figuras cercanas al presidente, seguidores hasta ahora fieles, acusan a Trump de traicionar su promesa de combatir a las élites. Los ataques se centran ahora en la falta de transparencia y en la sospecha de que parte de la información se está ocultando para protegerse a sí mismo o a sus aliados.

Si Trump no toma medidas rápidas y contundentes, podría enfrentarse a un cisma interno con consecuencias imprevisibles, justo cuando busca consolidar su liderazgo en plena campaña de reelección de los republicanos en el Capitolio de cara a las parciales de 2026. La publicación completa de los documentos de Epstein ya no es solo una exigencia legal o moral: se ha convertido en una prueba de lealtad ante unas bases que empiezan a impacientarse.