Francia corre el riesgo de ser «controlada» por el Fondo Monetario Internacional

La crisis política y presupuestaria de Francia, la más grave desde la fundación de la V República, fundada entre 1958 y 1962, ha tomado proporciones internacionales.

Eric Lombard, ministro de Economía y Finanzas, declaró la mañana del martes: «Si fracasa y es rechazado el ... plan de economías propuesto por François Bayrou, primer ministro, corremos el riesgo de una intervención del Fondo Monetario Internacional, para gestionar la economía nacional, víctima de un endeudamiento que no ha dejado de crecer durante varias décadas».

Ese riesgo, sin precedentes, corre parejo a otra evidencia inmediata: la gran banca internacional presta dinero al Gobierno francés, pero la Francia de Macron debe pagar intereses más altos que la Italia de Giorgia Meloni. Detalle simbólico e inquietante, como han comprendido la Bolsa de París y la gran banca nacional.

La Bolsa parisina abrió en rojo el martes, con caídas importantes de la cotización de los bancos franceses. El riesgo de un Gobierno «en manos» de La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), el partido de Jean-Luc Mèlenchon, y Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, es una triple amenaza, institucional, política y económica.

Amenaza institucional. La pareja Le Pen - Mèlenchon puede precipitar la censura y caída del Gobierno de François Bayrou y Emmanuel Macron.

Amenaza política. La pareja Macron - Bayrou forman el «dúo» más impopular de las últimas décadas, sin mayoría para gobernar, apoyados por un grupito de partidos centristas, minoritarios.

Amenaza económica. Francia lleva un año sin un gobierno estable, sin controlar ni los déficits del Estado ni el incremento de la deuda pública. Cuando el ministro de Finanzas, Eric Lombard, subraya el riesgo de una Francia «controlada» por el FMI quizá esté exagerando. Evidentemente. Exageración que ilumina el estado catastrófico de una crisis sin precedentes.

Hasta ayer, se había descartado el riesgo de disolución de la Asamblea Nacional (AN, primera cámara del Parlamento) y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Gérard Darmanin, ministro de Justicia, antiguo portavoz personal de Nicolas Sarkozy, ex presidente de la República, declaró la mañana del martes: «No hay que descartar la disolución y la convocatoria de nuevas elecciones. Puede costar muy caro. Pero es una hipótesis que debemos tener en cuenta».

Conscientes de su fuerza política, como líderes de los primeros partidos de Francia, Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen insisten en sus amenazas.

Mélenchon ha anunciado que presentará un proyecto de destitución de Emmanuel Macron, como jefe del Estado, a finales de septiembre. El líder de La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda) se apoya en la fuerza nada desdeñable de los sindicatos y el conjunto de las izquierdas.

Le Pen insiste en sus andanada contra Macron y Bayrou: «Son dos fracasados. Deben dimitir y convocar elecciones, para que gobierne el partido mayoritario». El partido de Le Pen ya es el primer partido parlamentario de Francia, votado, en las últimas elecciones por el 65 % de los agricultores pobres y los obreros.