Francia corre el riesgo de ser «controlada» por el Fondo Monetario Internacional

Ante el endeudamiento económico del país, el Gobierno francés intenta aprobar un plan para rebatirlo, mientras que los partidos de la oposición exigen convocar nuevas elecciones

Más del 60% de los franceses desean la dimisión de Macron para salir de una crisis histórica

El primer ministro francés,François Bayrou, propondrá un nuevoplan para cabar con la crisis francesa, de no ser aprobado, el FMI podrá intervenir reuters
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

La crisis política y presupuestaria de Francia, la más grave desde la fundación de la V República, fundada entre 1958 y 1962, ha tomado proporciones internacionales.

Eric Lombard, ministro de Economía y Finanzas, declaró la mañana del martes: «Si fracasa y es rechazado el ... plan de economías propuesto por François Bayrou, primer ministro, corremos el riesgo de una intervención del Fondo Monetario Internacional, para gestionar la economía nacional, víctima de un endeudamiento que no ha dejado de crecer durante varias décadas».

