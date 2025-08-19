Kim Jong Un insta a «expandir la nuclearización» norcoreana frente a la estrecha relación entre Corea del Sur y EE.UU.

El presidente norcoreano, Kim Joung Un, dando un discurso por el 80º aniversario de la liberación del país del dominio colonial japonés, en Pyongyang, Corea del Norte, el 14 de agosto de 2025

El líder norcoreano, Kim Jong Un, pidió este martes la «rápida expansión» de la capacidad nuclear del país. El mandatario ha citado los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, que, según él, podrían «desencadenar una guerra», recoge Afp.

«La intensificación de los vínculos militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y la demostración de fuerza son la manifestación más evidente de su voluntad de desencadenar una guerra», afirmó Kim, según la agencia oficial de noticias coreana KCNA.

«La situación actual nos obliga a realizar un cambio radical y rápido en la teoría y la práctica militar existentes y a expandir rápidamente la nuclearización», afirmó.

Noticia Relacionada Corea del Norte critica el bombardeo de Irán aferrada a sus armas nucleares Jaime Santirso Pakistán, otro aliado del régimen islámico, critica la acción militar de Trump un día después de nominarle al Premio Nobel de la Paz

Estos comentarios se produjeron durante la visita de Kim a un destructor naval, el Choe Hyon, el lunes, donde recibió un informe sobre los sistemas de armamento del buque de guerra.

Expresó su satisfacción por el hecho de que «las principales tareas para dotar a la marina de alta tecnología y armas nucleares» estuvieran «avanzando según lo previsto», antes de la fecha prevista para la evaluación en octubre, según la KCNA.

Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el lunes sus maniobras conjuntas anuales destinadas a prepararse para posibles amenazas de Corea del Norte, que cuenta con armas nucleares.

Las maniobras, de once días de duración, incluyen «varios ejercicios de entrenamiento a gran escala con fuego real», según un comunicado del Ejército estadounidense. El informe calificó los ejercicios como «un ejercicio orientado a la defensa».

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, se comprometió el viernes a «respetar» el sistema político de Corea del Norte y a fomentar la «confianza militar», un día después de que Pyongyang afirmara que no tenía interés en mejorar las relaciones con Seúl.

El discurso de Lee se produjo un día después de que la hermana del líder norcoreano Kim, Kim Yo Jong, afirmara que Corea del Norte «no tiene intención de mejorar las relaciones» con Corea del Sur. También desmintió las informaciones que apuntaban a que Corea del Norte estaba retirando los altavoces de propaganda situados cerca de la frontera entre ambos países.