ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

Rusia acelera, Europa debate y Oriente se fortalece

Moscú intensifica sus ataques sobre Kiev y el Donbás, Macron intenta articular una coalición europea y la alianza chino-rusa, ahora con la aproximación de la India, consolida el nuevo orden multipolar

Las reuniones en la Casa Blanca no eliminan incertidumbres

El presidente indio, Narendra Modi, junto a sus homólogos ruso, Vladimir Putin y chino, Xi Jinping, la pasada semana en Pekín
Rusia acelera su dinámica de desgaste de Ucrania. Por el aire, las tropas rusas lanzan masivos ataques como, por ejemplo, han sido los bombardeos masivos (más de 800 drones y 15 misiles) en la noche del 6 al 7 de septiembre, principalmente contra ... objetivos en Kiev, la zona más protegida del país, donde han golpeado incluso el edificio del consejo de ministros. En el mismo lote de objetivos atacados se incluyeron, en los óblast de Odesa y Dnipropetrovk, industrias de defensa, instalaciones logísticas y obras de fábrica (como el puente de Kremenchuk sobre el Dniéper, entre otros), que son esenciales para asegurar el flujo logístico de alto nivel en la retaguardia ucraniana.

Descarga la app