Suscribete a
ABC Premium

entrevista al candidato a la presidencia de bolivia

Jorge 'Tuto' Quiroga: «España no puede contemporizar con dictaduras»

El líder conservador se enfrentará a Rodrigo Paz el día 19, en segunda vuelta. Su victoria marcaría una nueva etapa en las relaciones políticas y económicas de Bolivia con España

Luis Arce, presidente de Bolivia: «Evo Morales puso sus intereses por encima de los del pueblo boliviano»

El candidato presidencial en La Paz (Bolivia), el pasado sábado
El candidato presidencial en La Paz (Bolivia), el pasado sábado EFE
Sylvia Colombo

Sylvia Colombo

Sao Paulo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jorge 'Tuto' Quiroga afronta con confianza la segunda vuelta del 19 de octubre de las elecciones presidenciales en Bolivia, en la que se enfrentará a Rodrigo Paz, candidato que dio la sorpresa el pasado 17 de septiembre. El paso a la segunda vuelta de ... ambos certificó el final del ciclo del partido Movimiento al Socialismo (MAS), que llevó al poder a Evo Morales y a Luis Arce, con el paréntesis de Jeanine Áñez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app