Irán reafirma su papel regional pese a las presiones internacionales

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, llega a Beirut, días después de conocerse el plan del gobierno libanés de desarmar a Hizbolá, la milicia financiada por Teherán

Líbano, el otro polvorín de Oriente Próximo

Ali Larijani, este miercóles con el primer ministro libanés Nawaf Salam
Ali Larijani, este miercóles con el primer ministro libanés Nawaf Salam AFP

Nathalie Duplan

Beirut

Irán «apoyará al pueblo libanés independientemente de las circunstancias. Nos esforzaremos por defender los intereses del Líbano». Este fue el mensaje que transmitió Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a su llegada al aeropuerto de Beirut este miércoles, donde ... fue recibido por un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y delegaciones del movimiento Amal, del Hizbolá, de Hamás y de la Yihad Islámica.

