Irán califica de «injustificable» la reactivación de sanciones de la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tras la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre un proyecto de resolución para retrasar las sanciones a Irán

Irán ha calificado este domingo de «injustificable» el restablecimiento de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales, y ha instado a los demás países a no aplicarlas. Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán.

Por su parte, la ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero la implementación práctica depende de cada nación, y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní. Rusia ya ha avisado de que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes, ambas potencias intentaron in extremis retrasar el plazo, sin éxito. Las restricciones obedecen a una cláusula del acuerdo internacional de 2015 para acotar el programa nuclear iraní a fines civiles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha declarado que la reactivación de las sanciones carece de sustento legal y es «injustificable». «Todos los países deben abstenerse de reconocer esta situación ilegal», añade.

Estas sanciones son un duro golpe para la economía iraní, y este domingo la moneda local, el rial, se ha hundido a un mínimo sin precedentes frente al dólar. Según el tipo de cambio informal del mercado negro, un dólar se cambiaba por alrededor de 1,12 millones de riales, según los portales de referencia 'Bonbast' y 'AlanChand'. A principios de agosto, el billete verde cotizaba en unos 900.000 riales.

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron a finales de agosto este mecanismo denominado «snapback», para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones. La razón se encuentra en que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), vinculado a la ONU, había denunciado que el Régimen iraní había conseguido enriquecer uranio al 60%, una diferencia difícil de justificar frente al límite establecido del 3,67% en el acuerdo de 2015. Este porcentaje de pureza se encuentra próximo a niveles bélicos, dado que el grado de bomba atómica ronda el 90% de pureza, e Irán no necesitaba más que un par de meses, en condiciones normales, para alcanzar dicho grado, según aseguró a este periódico Francisco Tarín, experto nuclear.

Esta situación llevó a Israel, y posteriormente a EE.UU., a lanzar una ofensiva contra la infraestructura nuclear y militar iraní, con la que consiguieron frenar la proliferación nuclear del régimen islamista. Las posteriores amenazas del E3, firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 que levantó las sanciones internacionales contra Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear, han acabado por hacerse realidad y las sanciones al régimen iraní han sido reactivadas.

«Totalmente inaceptable»

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha afirmado este sábado que «la diplomacia sigue siendo una opción: un acuerdo sigue siendo la mejor salida para el pueblo iraní y el mundo». Este domingo, la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha insistido en que si bien el bloque de los 27 aplicará las sanciones, el regreso de las medidas punitivas «no debe ser el fin de la diplomacia con Irán». Los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron una declaración conjunta que continuarán buscando «una nueva solución diplomática para garantizar que Irán nunca obtenga armas nucleares».

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha declarado este sábado a los periodistas en Nueva York, antes del plazo límite, que Estados Unidos pidió a su país que renunciara a todo su uranio enriquecido, a cambio de una moratoria de tres meses en las sanciones. «Eso es totalmente inaceptable», sentencia. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en un discurso en la tribuna de la Asamblea General de la ONU que el rechazo del texto de Rusia y China para posponer el restablecimiento de las sanciones «expuso la política de Occidente de sabotear la búsqueda de soluciones constructivas».