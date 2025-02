Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Rusia dice haber matado a 600 militares ucranianos tras el ataque a Makiivka

Se cumplen 319 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, decretó este jueves un alto el fuego de 36 horas para celebrar la Navidad ortodoxa, una fiesta que cada vez menos ucranianos deciden seguir en enero como una nueva forma de rechazo a los invasores, las hostilidades continuaron. Hoy mismo, domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló al líder de Kremlin por sus «falsas palabras» sobre el presunto cese momentáneo de los ataques.

"Este tipo de resultados no se habían cosechado nunca antes. El número de drones interceptados es de casi 500 desde mediados de septiembre", ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Ukrinform.

“Tenemos que interrumpir este escenario ruso. Nos estamos preparando para esto . Los terroristas deben perder. Cualquier intento de su nueva ofensiva debe fracasar”, continuó. El eRército de Ucrania ha dicho que lanzó un ataque que resultó en la pérdida de equipos rusos y posiblemente personal cerca de Makiivka. Pero no ha dado más detalles.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, ha indicado así que si bien las fuerzas ucranianas han persistido en su intento, "no han tenido éxito" en el marco de su contraofensiva.

La máxima responsable del canal RT, punta de lanza de la propaganda del Kremlin a nivel internacional, Margarita Simonyan, ha pedido que se hagan públicos los nombres de los oficiales rusos y "el alcance de su responsabilidad" en la matanza sufrida por sus fuerzas en Makiivka (Ucrania). "Es hora de entender que la impunidad no conduce a la armonía social. La impunidad conduce a nuevos delitos. Y, por tanto, a la disidencia pública", ha escrito en Telegram y también en Twitter. En un mensaje compartido en Twitter, ironiza además sobre la versión oficial de que la causa del desastre fue que los soldados activaron sus dispositivos. "Cuando un niño, corriendo, golpea la esquina afilada de la mesita de noche, el padre negligente lo reg aña por correr. El padre normal cubre las esquinas peligrosas con cinta de seguridad antes de que el niño pueda correr. Se trata de teléfonos móviles", ha escrito.

Los corresponsales rusos de guerra han acusado a los comandantes de no aprender de sus errores pasados y de transferir la culpa a los soldados. La cuenta Rybar en Telegram, con un millón de seguidores, calificó como " criminalmente ingenuo" que el Ejército almacenara municiones junto a los dormitorios. El presidente ruso, Vladímir Putin, todavía no ha reaccionado públicamente al mortífero ataque.

De momento, Putin dijo el mes pasado que no había necesidad de una movilización adicional

El presidente ruso presenció este miércoles por vídeoconferencia el lanzamiento de un buque de guerra equipado con nuevos misiles de crucero hipersónicos, en el Atlántico y el Índico, «única en el mundo. "Estoy seguro de que armas tan poderosas protegerán efectivamente a Rusia de las amenazas externas y ayudarán a defender los intereses nacionales ", dijo Valdimir Putin en la ceremonia, en la que departió con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, según agencias rusas. "La tripulación del barco se entrenará en el despliegue de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo alcance ", dijo Shoigu, quien señaló que los misiles hipersónicos Zircon eran "c apaces de superar cualquier sistema de defensa antiaéreo actual o futuro ", y podría llevar a cabo "ataques potentes y precisos en el mar y en tierra"..Todo ello sucede en el marco de últimos y humillantes reveses sufridos por Putin en los diez meses de 'operación militar especial'.

Rusia está desplegando nuevas unidades militares en la parte norte de la Crimea ocupada, dijo Andrii Cherniak, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, según un informe en el sitio web The Kyiv Independent .Según los informes, Rusia también está fortificando el área y partes del óblast de Kherson, agrega el informe. “Ellos (Rusia) están perdiendo. Por eso crean estructuras defensivas donde pueden, sabiendo que tendrán que realizar operaciones de combate en estas líneas”, dijo. Cherniak dijo que las fuerzas rusas están haciendo actualmente "todos los esfuerzos" para preservar el llamado corredor terrestre hacia Crimea a través de los territorios ucranianos ocupados en el sur del país.

El jefe de los servicios de Inteligencia de Ucrania afirma que Putin tiene cáncer y no le queda mucho tiempo de vida El jefe de los servicios de Inteligencia militar de Ucrania, Kirilo Budanov, ha afirmado este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, está enfermo de cáncer y ha asegurado que al mandatario no le queda mucho tiempo de vida. "Por supuesto. Ha estado enfermo durante mucho tiempo", ha contestado ante una pregunta sobre el estado de salud del mandatario ruso. El estado de salud de Putin ha sido motivo de especulación desde hace meses después de que se le haya visto en varias comparecencias públicas con aparentes problemas de movilidad, unas sospechas que resurgieron especialmente tras el encuentro que mantuvo en el Kremlin con el presidente francés, Emmanuel Macron, en febrero. Informa Ep

Asimismo, el mandatario francés ha remarcado que su "apoyo a Ucrania no se debilitará, "hasta la victoria, hasta que la paz vuelva a Europa", según ha hecho saber a través de su perfil en la red social Twitter.

Se trata de vehículos blindados de tipo AMX-10 RC, que se mueven sobre ruedas, no sobre cadenas. Este tipo de cazacarros (o destructores de tanques) franceses tiene un peso de 15 toneladas y un cañón de 105 milímetros y se utilizan sobre todo para misiones de reconocimiento.

El ejército de Ucrania ha estimado este jueves que 800 soldados rusos murieron el día anterior, la mayoría en combates en la región oriental de Donetsk. En su resumen diario de los combates, el ejército de Kiev ha dicho que las fuerzas rusas estaban enfocadas en una ofensiva en el sector de Bajmut y que sus ataques en los sectores de Avdiivka y Kupiansk no tuvieron éxito. Además de citar esas pérdidas humanas, ha agregado que un avión, un helicóptero y tres tanques de Rusia fueron destruidos durante el día anterior.

Las autoridades militares de Ucrania han asegurado este miércoles haber destruido un cuartel general de las fuerzas rusas en la ciudad de Tokmak, en Zaporiyia, causando unas 80 bajas, entre muertos y heridos, un día después de que Moscú confirmara la muerte de 89 de sus soldados en Makivka, Jersón. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha contado que como consecuencia del bombardeo lanzado el 3 de enero sobre esas instalaciones han causado al menos 80 bajas entre las filas rusas, si bien no ha precisado entre número de heridos y fallecidos. Durante ese día cayeron una quincena de ataques sobre la zona. Informa Ep

Los aliados occidentales acordaron el suministro de vehículos blindados de combate a Ucrania, pero no los tanques más pesados que ha solicitado Zelenski para luchar contra Rusia. Zelenski agradeció a Emmanuel Macron el anuncio. “Esto es algo que envía una señal clara a todos nuestros socios. No hay una razón racional por la que Ucrania aún no haya recibido tanques occidentales”, dijo. Con todo, insistió en la necesidad de contar con tanques pesados para luchar contra Rusia

La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha descartado este jueves que el envío de carros de combate a Ucrania implique a París en el conflicto con Rusia, que comenzó hace casi un año. En una entrevista con la cadena de televisión TF1, la ministra ha expresado que este envío, siguiendo la promesa realizada por el presidente, Emmanuel Macron, no convierte a Francia en “cómplice”. Informa Ep

El jefe de la Inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, ha asegurado que es probable que se produzcan más ataques en territorio ruso, sin especificar si los ucranianos estarían detrás de ellos, y anunció que su país se prepara para una contraofensiva "más intensa" a partir de marzo. En una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, en la que se habló de algunos ataques ocurridos en territorio ruso, que Moscú ha atribuido a Ucrania y de los que Kiev no se ha hecho responsable.

"La frontera no está siendo vigilada, simplemente hay algunos grupos paramilitares con armas. Sin insignias, sin uniforme", han alertado antes de indicar que esto "supone un grave peligro" en la zona. Informa Ep.

Los primeros países occidentales que reaccionaron a la declaración del presidente ruso cuestionaron la sinceridad del alto el fuego. El servicio diplomático alemán afirmó que el "supuesto" alto el fuego no aportará "ni libertad ni seguridad a la población que vive a diario atemorizada bajo la ocupación rusa". "Si Putin quisiera la paz, traería a sus soldados a casa y se acabaría la guerra. Pero al parecer quiere continuar la guerra, tras una breve pausa", lamentó la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en un mensaje en Twitter.

"Los ocupantes atacaron la ciudad con cohetes en dos ocasiones", indicó Kirilo Timoshenko en las redes sociales, añadiendo que un edificio residencial había sido alcanzado pero que no había víctimas.

El máximo responsable de la Unión Europea, Josep Borrell, considera que el alto el fuego unilateral declarado por Rusia en Ucrania no es más que un intento del Kremlin para «ganar tiempo para reagrupar sus tropas y tratar de restaurar su reputación internacional gravemente dañada». El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de visita en Marruecos, habló también del impacto de la guerra en la economía mundial, en especial en el Mediterráneo.

Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra siete individuos responsables de dos organizaciones iraníes especializadas en el desarrollo de programas de misiles y en la fabricación de aviones no tripulados entregados al Ejército ruso y empleados durante la guerra de Ucrania. Los individuos ocupan «posiciones de liderazgo» en dos compañías: Qods Aviation Industries (QAI), encargada del diseño y la producción de aviones no tripulados, y la Organización de Industrias Aeroespaciales de Irán (OIA), responsable «de la supervisión de los programas de misiles balísticos del país», según un comunicado del Departamento del Tesoro.

El oligarca ruso Roman Abramovich intentó proteger su fortuna transfiriendo varios miles de millones de dólares a sus hijos justo antes de ser objeto de sanciones en represalia por la invasión rusa de Ucrania, según una información publicada el viernes por el diario británico 'The Guardian'. Según los documentos obtenidos por el rotativo, «se reorganizaron rápidamente a principios de febrero de 2022», pocas semanas antes de la invasión de Ucrania, diez fideicomisos en beneficio de Abramovich.

La Nochebuena fue organizada por la Casa de Ucrania en Varsovia, una organización no gubernamental que ayudó a asentar a los refugiados ucranianos en Polonia. «El objetivo principal es aportar calidez y un sentimiento de pertenencia», explica a la AFP Miroslava Kerik, responsable de la organización.

«Al menos no estamos solas», añade, luciendo una corona de papel típica de las fiestas navideñas en Polonia para el día de la Epifanía.

La mayoría de los presentes son mujeres, y lamentan estar lejos de sus maridos e hijos en estas fechas, pues los hombres ucranianos en edad de ser reclutados no tienen derecho a salir del país.

Rusia ha bombardeado repetidamente Kramatorsk, que también se encuentra en la región de Donetsk, una de las cuatro regiones que Moscú afirma haber incorporado formalmente a Rusia, algo que Ucrania y la mayoría de los países del mundo no reconocen.

La práctica de alojar a todos los soldados juntos también se puso de manifiesto después del ataque ucraniano a Makiivka este mes, donde los comandantes militares rusos fueron objeto de fuertes críticas dentro de Rusia por no dispersar sus fuerzas.

Y Oleksandr Honcharenko, alcalde de Kramatorsk, dijo el domingo que el ataque dañó dos instalaciones educativas y ocho edificios de apartamentos y garajes, pero que no hubo víctimas.

Las autoridades de Kiev no comentaron de inmediato sobre el ataque o sobre la afirmación de Rusia de cientos de víctimas . El alcalde de Kramatorsk dijo anteriormente que no hubo víctimas.

Los reporteros de Reuters visitaron los dos dormitorios universitarios que el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que habían alojado temporalmente a los militares ucranianos cerca de la línea del frente de la guerra en el momento del ataque nocturno. Ninguno parecía haber sido alcanzado directamente por misiles o seriamente dañado. No había señales evidentes de que los soldados hubieran estado viviendo allí ni señales de cuerpos o rastros de sangre.

Un ataque con cohetes rusos en la ciudad ucraniana de Kramatorsk causó daños pero no destruyó edificios y no hubo signos evidentes de víctimas, dijo el domingo un testigo de Reuters, después de que Rusia dijera que el ataque mató a 600 soldados ucranianos.